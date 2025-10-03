Novos ônibus reforçam cobertura da saúde em municípios baianos

Investimento, por intermédio da Secretaria da Saúde (Sesab), foi de R$ 5,5 milhões - Foto: Divulgação

Nove novos micro-ônibus destinados aos consórcios de saúde de Irecê, Itaberaba e Santo Antônio de Jesus, foram entregues à rede de Policlínicas Regionais da Bahia recebeu, nesta sexta-feira, 3. Os veículos vão atender a 14 municípios da Bahia.

Os veículos substituem os antigos micro-ônibus. O investimento, por intermédio da Secretaria da Saúde (Sesab), foi de R$ 5,5 milhões.

“As policlínicas são parte de uma ação que casa, lá na ponta, com a atenção primária, com a atenção básica, com a prevenção à saúde. Além dos veículos, que vão auxiliar no acesso de mais pessoas a exames, com o Governo Federal conseguimos ampliar o funcionamento das unidades até às 21h e aos finais de semana e feriados”, disse o governador Jerônimo ROdrigues.

Na região de Irecê, seis cidades foram contempladas: Tapiramutá, Buritirama, Barra, Gentio do Ouro, Barra do Mendes e Barro Alto. Através do consórcio de Itaberaba, os veículos atenderão Ubaíra, Boninal, Piatã, Novo Horizonte e Ibitiara. Já no Recôncavo Baiano, os micro-ônibus farão roteiros nos municípios de Itatim, São Félix e Cachoeira.

A secretária da saúde, Roberta Santana, afirmou que todos os ônibus antigos vão ser renovados.

“Já renovamos 37 micro-ônibus de policlínicas. Hoje entregamos mais nove que vão ajudar, sobretudo, no deslocamento de pessoas que moram em lugares mais distantes das cidades contempladas”, pontuou a gestora.

De acordo com a pasta, a Bahia conta com 26 policlínicas em funcionamento, sendo que 24 delas geridas por consórcios públicos interfederativos no interior e duas em Salvador, sob gestão da Fundação Estatal de Saúde da Família (Fesf).

Desde a implantação do modelo, em 2017, foram realizados mais de 8,7 milhões de atendimentos em 25 cidades baianas. Uma ambulância também foi entregue ao município de Quijingue, região nordeste do estado.

Vacina Móvel

Dois micro-ônibus (vacimóveis) também foram entregues aos Núcleos Regionais de Saúde de Feira de Santana e Alagoinhas, que atenderão as regiões centro leste e nordeste da Bahia.

Com o aporte de R$ 750 mil, os veículos vão funcionar como unidades móveis de vacinação, ampliando a cobertura e o acesso às campanhas de imunização nos municípios que contemplam às regiões.