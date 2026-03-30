SALVADOR
Salvador terá novos ônibus com ar-condicionado; saiba quando
Técnicos realizaram uma vistoria na fábrica responsável pela produção
Por Victoria Isabel
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A frota de ônibus com ar-condicionado de Salvador deve passar por renovação. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os novos veículos começam a chegar nos próximos dias e passarão por inspeção e registro antes de entrar em operação. Técnicos já realizaram uma vistoria inicial na fábrica responsável pela produção.
De acordo com o diretor de Planejamento de Transportes da Semob, Guillermo Petzhold, a inspeção é uma etapa fundamental para garantir a qualidade dos veículos que chegarão à cidade.
“Avaliamos itens como o desempenho do ar-condicionado, o layout interno e a programação visual, garantindo que todos os demais ônibus sigam esse padrão de qualidade”, destacou.
Durante a inspeção, também foram analisados aspectos como acessibilidade, tomadas USB e o layout do veículo. A visita aconteceu em Botucatu, no interior de São Paulo, no dia 20 de março.
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O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, ressaltou que a iniciativa faz parte de um esforço contínuo de renovação e qualificação da frota.
“Estamos avançando na modernização do sistema, com a chegada de veículos mais confortáveis, eficientes e alinhados às necessidades da população. Essa inspeção garante que estamos trazendo para Salvador um padrão elevado de qualidade, com impacto direto na experiência do usuário e na melhoria do serviço no dia a dia”, afirmou.
Novo PAC
A aquisição faz parte de um conjunto de investimentos na mobilidade urbana da capital, com veículos adquiridos pela Prefeitura por meio do Novo PAC, com financiamento do BNDES.
A expectativa da gestão municipal é de que os novos ônibus com ar-condicionado oriundos deste financiamento sejam incorporados à frota até o final de 2026.
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