Salvador terá novos ônibus com ar-condicionado; saiba quando

Ônibus com ar-condicionado - Foto: Divulgação / Semob

A frota de ônibus com ar-condicionado de Salvador deve passar por renovação. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os novos veículos começam a chegar nos próximos dias e passarão por inspeção e registro antes de entrar em operação. Técnicos já realizaram uma vistoria inicial na fábrica responsável pela produção.

De acordo com o diretor de Planejamento de Transportes da Semob, Guillermo Petzhold, a inspeção é uma etapa fundamental para garantir a qualidade dos veículos que chegarão à cidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Avaliamos itens como o desempenho do ar-condicionado, o layout interno e a programação visual, garantindo que todos os demais ônibus sigam esse padrão de qualidade”, destacou.

Durante a inspeção, também foram analisados aspectos como acessibilidade, tomadas USB e o layout do veículo. A visita aconteceu em Botucatu, no interior de São Paulo, no dia 20 de março.

| Foto: Divulgação / Semob

O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, ressaltou que a iniciativa faz parte de um esforço contínuo de renovação e qualificação da frota.

“Estamos avançando na modernização do sistema, com a chegada de veículos mais confortáveis, eficientes e alinhados às necessidades da população. Essa inspeção garante que estamos trazendo para Salvador um padrão elevado de qualidade, com impacto direto na experiência do usuário e na melhoria do serviço no dia a dia”, afirmou.

Novo PAC

A aquisição faz parte de um conjunto de investimentos na mobilidade urbana da capital, com veículos adquiridos pela Prefeitura por meio do Novo PAC, com financiamento do BNDES.

A expectativa da gestão municipal é de que os novos ônibus com ar-condicionado oriundos deste financiamento sejam incorporados à frota até o final de 2026.