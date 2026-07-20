Salvador intensifica vacinação antirrábica; saiba como vai funcionar

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A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal em Salvador será intensificada a partir desta segunda-feira, 20. A estratégia mobiliza mais de 90 postos e segue até 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O intuito da ação é ampliar a cobertura vacinal de cães e gatos contra a raiva, doença grave e letal que pode atingir todos os mamíferos, inclusive os seres humanos.

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A lista completa de unidades participantes estão disponíveis através deste link, e além delas, haverá ainda postos de vacinação nos shoppings Bela Vista e Barra.

Durante o período, equipes de agentes de combate às endemias vão percorrer diversos bairros, das 8h às 13h, levando a vacinação antirrábica para mais perto da população para ampliar o acesso ao serviço.

Animais podem ser vacinados a partir dos três meses

Podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses. Os animais que receberem a vacina pela primeira vez deverão tomar uma dose de reforço após 30 dias para completar o esquema vacinal.

A raiva é uma doença grave, viral e fatal, que pode ser transmitida pela saliva por meio de mordidas, arranhões ou lambidas. A prevenção é feita exclusivamente por meio da vacinação anual.

"Cada animal vacinado representa mais proteção para as famílias e para toda Salvador. Nossa meta é imunizar 389.360 cães e gatos durante todo o ano, fortalecendo a prevenção e mantendo a cidade protegida”, afirma Andrea Salvador, diretora de Vigilância à Saúde da SMS.