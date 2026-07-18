Brasil reduz em 86% crianças sem vacinação e deixa ranking mundial

Siga o A TARDE no Google

O Brasil deixou de integrar o ranking dos 20 países com mais crianças sem vacinação, após reduzir esse número em 86%, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgados na última terça-feira, 14.

O resultado colocou o país entre os maiores destaques mundiais na recuperação da cobertura vacinal infantil. O levantamento aponta que o Brasil reduziu expressivamente as chamadas "crianças zero-dose", ou seja, aquelas que não receberam a primeira dose da vacina com componente DTP, representada no país pela pentavalente.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Este imunizante protege os menores contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b (Hib), bactéria responsável por doenças graves, como meningite e pneumonia.

Segundo a OMS-Unicef de Cobertura Vacinal Nacional (WUENIC), o número de crianças zero-dose no Brasil nos últimos anos foram:

2025: 50 mil

2024: 255 mil

2023: 360 mil

Entenda por que o número melhorou

As organizações atribuem o resultado ao aumento da cobertura vacinal e aos aprimoramentos no sistema público de registro e divulgação das informações sobre imunização, tornando os dados mais precisos e completos.

Entre as estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios estão:

Intensificação das campanhas de vacinação, com a retomada dos dias de mobilização;

busca ativa de crianças com esquemas vacinais incompletos;

ampliação da vacinação em escolas;

fortalecimento da rede de salas de vacina;

melhoria dos sistemas de informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI);

monitoramento contínuo das coberturas vacinais em todo o território nacional.

Mais de 13 milhões de crianças seguem sem nenhuma dose de vacina no mundo

No cenário mundial, a recuperação da vacinação infantil ainda é lente. Dados da WUENIC apontam que, 13,5 milhões de crianças permaneceram sem receber a primeira dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) em 2025.

Outros 7,3 milhões iniciaram o calendário vacinal, mas não concluíram o esquema recomendado. Como consequência, 57 países registraram surtos importantes de sarampo ao longo do último ano.

O relatório revela que, aproximadamente 116 milhões de crianças, o equivalente a 90% dos bebês nascidos em 2025, receberam ao menos uma dose da vacina contra DTP. Já 110 milhões (85%) completaram o esquema de três doses. Apesar da melhora em relação ao ano anterior, a cobertura global permanece abaixo dos níveis registrados antes da pandemia de Covid-19.

Entre os 195 países avaliados, apenas 30 conseguiram ampliar suas coberturas vacinais desde 2019, enquanto 65 permaneceram estagnados ou apresentaram retrocessos. O Brasil está entre os 17 países que registraram aumento superior a cinco pontos percentuais na cobertura da primeira dose da vacina contendo DTP entre 2019 e 2025 e apresentou o segundo maior crescimento no período, de 19 pontos percentuais, atrás apenas da Líbia.

As estimativas da OMS e do Unicef são elaboradas anualmente com base nos dados reportados pelos países e constituem a principal referência internacional para o acompanhamento da cobertura vacinal.