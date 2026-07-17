Anvisa suspende lotes de colírios após alerta internacional

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta sexta-feira, 17, uma medida preventiva que impede a importação para o Brasil de medicamentos fabricados pela empresa francesa Excelvision.

A decisão foi oficializada no Diário Oficial da União e ocorre após um alerta emitido pela autoridade reguladora da França. A fabricante produz colírios e géis oftálmicos distribuídos sob diferentes marcas internacionais.

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Fiscalização na França motivou a medida

A suspensão foi adotada depois de uma inspeção realizada em junho pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França nas instalações da Excelvision.

Segundo a agência francesa, foram encontradas falhas relacionadas ao cumprimento das normas de boas práticas de fabricação de medicamentos. O resultado da fiscalização levou à emissão de um alerta sanitário internacional, posteriormente seguido pela Anvisa.

Quais produtos foram afetados

A resolução brasileira determina a suspensão da importação de todos os medicamentos produzidos pela Excelvision e estabelece restrições específicas para alguns produtos.

Os lotes de Hyabak e Thealoz Duo fabricados na unidade francesa a partir de 5 de junho de 2026 estão incluídos na medida.

A Anvisa também proibiu a importação do medicamento Zonidra - 20 mg/ml x 5 ml, embora o produto possua registro no Brasil e ainda não tenha sido comercializado no país.

Consumidores devem verificar a origem

A agência orienta os usuários a conferirem o local de fabricação indicado na embalagem antes de utilizar os produtos abrangidos pela resolução.

Caso o medicamento tenha sido produzido na planta da Excelvision afetada pela suspensão, a recomendação é procurar a empresa responsável para obter orientações adicionais.

União Química diz que mercado brasileiro não foi afetado

Em comunicado oficial, a União Química informou que os lotes de Hyabak e Thealoz Duo atualmente vendidos no Brasil não foram produzidos na unidade francesa da Excelvision.

Segundo a empresa, os produtos importados nos últimos dois anos vieram da fábrica Farmila-Thea Farmaceutica, localizada na Itália.

A companhia afirmou ainda que as futuras importações continuarão sendo feitas exclusivamente pela planta italiana e que não há motivo para interrupção do uso dos lotes disponíveis no mercado brasileiro.

Cristália afirma que Zonidra nunca foi vendido

O Laboratório Cristália esclareceu que o medicamento Zonidra ainda não foi lançado no Brasil.

Dessa forma, não existem lotes sujeitos à medida sanitária. A empresa acrescentou que, quando o produto chegar ao mercado, será fabricado em sua unidade no Brasil e não pela Excelvision.

Até a última atualização desta reportagem, a Excelvision não havia se pronunciado sobre a decisão da Anvisa.