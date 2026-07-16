Pele negra também sofre no inverno; veja sete cuidados essenciais

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

É comum associar os problemas de pele durante o inverno apenas às pessoas de pele clara e seca. No entanto, o ressecamento, as manchas e dermatites são quadros que também se agravam em pessoas negras.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pessoas de pele negra possuem características fisiológicas específicas que exigem cuidados direcionados, principalmente em períodos com grandes alterações climáticas.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), citado pelo projeto baiano Negro Atlas Dermatologia Inclusiva, apontam que cerca de 65% dos pacientes atendidos pelo SUS possuem pele parda ou preta, o que reforça a importância de políticas e cuidados específicos para essa população.

Para esclarecer os principais cuidados, o portal A TARDE reuniu dicas da dermatologista Danièlà Hermes, especialista em pele negra há mais de 20 anos.

Quais problemas são mais comuns?

Segundo a doutora, entre os problemas mais comuns neste período estão o ressecamento excessivo, agravamento da dermatite e surgimento de manchas pós-inflamatórias, por exemplo.

“A pele negra possui maior tendência à hiperpigmentação. Isso significa que qualquer agressão, irritação ou inflamação pode resultar em manchas persistentes. Por isso, o cuidado preventivo é fundamental”, comenta ela.

Cuidados essenciais com a pele negra no inverno

As principais recomendadas são:

Evite tomar banhos muito quentes e demorados ;

tomar muito ; Utilize sabonetes suaves e específicos para o seu tipo de pele ;

e específicos para o ; Reforce o uso de hidratantes tanto no corpo , quanto no rosto logo após o banho;

o uso de tanto no , quanto no logo após o banho; Aumente a ingestão de água mesmo que esteja frio: tente manter uma garrafinha próximo para não esquecer;

Utilize protetor solar diariamente: não é porque há uma menor incidência do sol que os raios ultravioleta não são emitidos;

não é porque há uma menor incidência do sol que os raios ultravioleta não são emitidos; Evite esfoliações excessivas;

excessivas; Procure produtos específicos para peles negras e sensíveis.

Segundo a especialista, a conscientização é o primeiro passo para prevenir doenças e agravamentos de patologias dermatológicas. Em caso de surgimento de alguma mancha que chame atenção ou hipersensibilidade na pele, a orientação é buscar atendimento com profissionais especializados.