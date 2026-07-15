Rival do Ozempic reduz preço e oferece três canetas por R$ 999

A farmacêutica brasileira EMS reduziu o preço da caneta Ozivy, conhecida como 'rival do Ozempic', teve um novo valor promocional foi anunciado nesta quarta-feira e permite que pacientes cadastrados no Programa Vida + Leve adquiram três canetas de 1 mg por R$ 999, reduzindo o custo do tratamento para R$ 333 por mês, ou pouco mais de R$ 10 por dia.

A empresa também mantém outra oferta: duas canetas de 1 mg por R$ 863,22, o equivalente a R$ 431,61 por unidade. Para participar das promoções, é necessário apresentar prescrição médica válida e realizar cadastro no portal do programa ou diretamente em uma das farmácias participantes, com auxílio do farmacêutico.

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O vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez, afirmou em nota a Folha de S. Paulo, que a iniciativa busca ampliar o acesso ao tratamento. Segundo ele, a estratégia é transformar a capacidade produtiva da empresa em condições que facilitem a continuidade da terapia, sempre com acompanhamento médico.

O Ozivy é a primeira caneta de semaglutida sintética autorizada para venda no Brasil. Diferentemente do Ozempic e do Wegovy, que utilizam semaglutida de origem biológica, o medicamento da EMS foi desenvolvido por síntese química. Por isso, tecnicamente, não é considerado um medicamento genérico do Ozempic.

Vencimento da patente da semaglutida no Brasil

A aprovação do Ozivy só foi possível após o vencimento da patente da semaglutida no Brasil, ocorrido em março deste ano. Com o fim da exclusividade, outras farmacêuticas passaram a poder desenvolver e solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o registro de versões semelhantes do medicamento. Atualmente, outras canetas de semaglutida, tanto sintéticas quanto biológicas, também estão em análise pela agência reguladora.