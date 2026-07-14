Nova vacina da gripe é aprovada pela Anvisa

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A vacinação contra a gripe ganhou um reforço no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um novo imunizante contra a influenza, chamado Fluprevli.

Indicada para aplicação em pessoas a partir dos 6 meses de idade, a vacina é trivalente, fragmentada e inativada. De acordo com dados de estudos clínicos, ela apresentou eficácia de até 73% em adultos e de até 65% em crianças.

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O imunizante não utiliza vírus vivos e estimula o organismo do paciente a produzir proteção contra os vírus influenza A e B presentes na formulação. A Fluprevli ainda protege contra três cepas do vírus influenza, que causa surtos sazonais ao longo do ano.

Sua produção será realizada pela Sanofi Medley Farmacêutica Ltda., porém ainda não há uma previsão concreta de quando a vacina entrará em circulação oficialmente nos postos de saúde espalhados pelo país.