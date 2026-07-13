Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE MENTAL

Caso Virgínia: entenda os efeitos emocionais da exposição infantil

Especialista explica como busca por curtidas pode afetar o desenvolvimento das crianças

Isabela Cardoso
Por
Virgínia Fonseca com os filhos Maria Alice, 4 anos; Maria Flor, 3 anos; e José Leonardo, 1 ano
Virgínia Fonseca com os filhos Maria Alice, 4 anos; Maria Flor, 3 anos; e José Leonardo, 1 ano - Foto: Reprodução | Redes sociais

Entre curtidas, comentários e compartilhamentos, uma imagem publicada por Virgínia Fonseca ao lado de Vini Jr. acabou levando a discussão para além do entretenimento. O registro feito durante um passeio de iate no domingo, 12, em comemoração aos 26 anos do atleta, gerou forte repercussão nas redes sociais.

A imagem foi compartilhada no status do WhatsApp da famosa e divulgada em diversas páginas de fofocas. Internautas lembraram que os três filhos de Virgínia estavam presentes no passeio e questionaram o impacto da cena para crianças pequenas.

A situação levantou um debate importante cada vez mais presente: quais são os limites da exposição de crianças em conteúdos compartilhados na internet?

Para a psicóloga infanto-juvenil e educadora parental, Bárbara Improta, entrevistada pelo portal A TARDE, o foco do debate não deve ser a criança, mas a forma como os adultos constroem e divulgam determinados conteúdos.

"Isso está no olhar e na forma como os adultos constroem e vão divulgar esses conteúdos. Então isso é do adulto e não da criança. No dia a dia, isso pode aparecer quando as crianças são incentivadas a reproduzir comportamentos adultos, quando recebem elogios excessivamente voltados à aparência física ou quando são expostas a situações que vão favorecer as interpretações inadequadas por parte do público", explica.

Engajamento não pode orientar decisões

Segundo a especialista, o principal risco surge quando a audiência passa a influenciar as escolhas relacionadas à vida da criança. A necessidade de gerar conteúdo e engajamento pode ultrapassar limites de privacidade e proteção.

"Tem o risco também da criança sentir que ela precisa corresponder às expectativas do público e ao risco alto. A partir daí desenvolve dificuldades em estabelecer limites entre a vida dela privada e essa exposição pública que vai se tornando cada vez maior e futuramente vivenciar conflitos relacionados à própria imagem", pontua a psicóloga.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SAÚDE

Oxford inicia teste em humanos de vacina contra nova cepa do ebola
Oxford inicia teste em humanos de vacina contra nova cepa do ebola imagem

ESCAPOU DA MORTE

Homem esgota soro de hospital após ser picado duas vezes por cobra
Homem esgota soro de hospital após ser picado duas vezes por cobra imagem

ALERTA

Shampoo de marca famosa é recolhido por risco de bactéria perigosa
Shampoo de marca famosa é recolhido por risco de bactéria perigosa imagem

Bárbara destaca ainda que crianças pequenas não têm maturidade cognitiva e emocional para compreender o alcance de uma publicação. Por isso, a responsabilidade pela proteção da imagem é integralmente dos adultos.

Impactos na autoestima e na identidade

A psicóloga lembra que a infância é um período de construção da identidade. Quando a imagem física da criança é constantemente exposta e validada pelo público, ela pode aprender, ainda que de forma inconsciente, a associar seu valor à aprovação externa.

“Isso pode dificultar a construção de uma autoestima baseada em outros aspectos, em competências, vínculos e características internas. Ao invés de desenvolver um senso de quem ela é, a criança pode começar a desenvolver e se preocupar com como ela é percebida pelos outros e não de fato como ela é", ressalta a profissional.

Ela também diferencia o compartilhamento ocasional de momentos familiares da utilização frequente da imagem da criança como parte de uma estratégia de conteúdo.

"Quanto maior a frequência e a intencionalidade daquela exposição, maior deve ser as reflexões sobre os impactos para o desenvolvimento e para o direito à privacidade dessa criança", completa.

Consequências podem aparecer anos depois

De acordo com a especialista, os efeitos variam de criança para criança, mas estudos apontam dificuldades na construção da identidade, maior dependência de validação externa, sensação de perda de privacidade e constrangimentos na adolescência relacionados a conteúdos publicados na infância.

"Existe um aspecto que é pouco discutido, que na verdade o que é publicado hoje, ele pode acompanhar essa criança até a vida adulta, mesmo que ela não desejasse essa exposição. Às vezes adultos que foram muito expostos quando crianças ainda sofrem esses impactos de ter ali a sua vida a sua infância tão exposta e sofrem os impactos anos depois", diz.

Perguntas antes de publicar

Como orientação prática, a psicóloga sugere que os pais reflitam se a criança concordaria com aquela publicação daqui a 10 ou 15 anos, se o conteúdo preserva sua privacidade e se seria compartilhado mesmo sem curtidas ou comentários.

“Essas perguntas ajudam a deslocar o foco da audiência para a proteção da infância”, afirma.

Infância vivida antes de ser publicada

Para a especialista, é possível compartilhar momentos afetivos sem expor vulnerabilidades ou situações que possam ser mal interpretadas. Ela recomenda reduzir a frequência de postagens e, conforme a criança cresce, incluí-la nas decisões sobre o que será divulgado.

“Mais importante do que perguntar ‘eu posso postar?’ é perguntar se a publicação protege os direitos, a dignidade e o desenvolvimento do meu filho”, conclui.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

infância psicologia redes sociais

Relacionadas

Mais lidas