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ESCAPOU DA MORTE

Homem esgota soro de hospital após ser picado duas vezes por cobra

Acidente aconteceu no quintal da casa dos pais da vítima

Franciely Gomes
Por
O homem passou 12 dias internado na UTI
O homem passou 12 dias internado na UTI - Foto: Ilustrativa | Magnific

Um homem esgotou todo o estoque de soro antiofídico de um hospital após ser picado por uma cobra cascavel em Lake Oroville, Califórnia, nos Estados Unidos. Internado por 12 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o rapaz utilizou cerca de 54 ampolas do medicamento.

Segundo informações da imprensa local, o acidente aconteceu quando a vítima, identificada como Chris Howarth, estava visitando os pais. Ele foi ao jardim da casa para verificar um vazamento quando surpreendido pelo ataque da cobra.

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Ao todo, foram duas picadas, sendo uma superficial e outra que atingiu a veia. Encaminhado às pressas para um hospital local, o homem apresentou sintomas como língua dormente, respiração irregular e gânglios linfáticos inchados.

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No primeiro centro médico, ele recebeu 36 ampolas de antídoto, acabando com todo o estoque do local. Além de realizar crioterapia, transfusões de plaquetas e plasma, e tomografias computadorizadas.

Após zerar a reserva do soro, Chris foi transferido de helicóptero para outro hospital, onde precisou receber mais 18 ampolas de diferentes soros. Ele só foi liberado depois de apresentar melhora, depois de 12 dias internado na UTI.

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Tags

cobra estados unidos Saúde

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