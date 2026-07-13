Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 4.490

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O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho chegou a 4.490, segundo balanço divulgado neste domingo, 12, pelo governo venezuelano.

De acordo com as autoridades, 16.740 pessoas ficaram feridas e mais de 19.500 estão alojadas em acampamentos provisórios após os tremores.

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Os terremotos afetaram Caracas e, principalmente, o estado de La Guaira, onde famílias desabrigadas passaram a ocupar espaços como estádios, praças e calçadas. Voluntários venezuelanos e estrangeiros atuam no atendimento médico e na distribuição de alimentos.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou que 315 vítimas ainda não haviam sido identificadas até a véspera. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o número de desaparecidos pode chegar a 50 mil.

Rodríguez afirmou que as buscas por corpos continuarão e negou que o governo vá interromper os trabalhos, diante da preocupação de familiares sobre a retirada de escombros.