TRAGÉDIA
Festival de rua termina em morte após ataque a tiros
Evento é considerado o maior festival de rua dedicado à cultura latina no Canadá
Um momento de celebração à cultura latina terminou em tragédia na cidade de Toronto, no Canadá. Chamado “Salsa on St. Clair”, o evento foi alvo de um ataque a tiros, que ocasionou na morte de duas pessoas neste sábado, 11.
Segundo informações da polícia de Toronto, o atirador invadiu o maior festival de rua dedicado à cultura latina e realizou seis vítimas. Quatro destas pessoas ficaram feridas e estão recebendo o devido atendimento médico.
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Na publicação, feita no X do órgão público, eles alertaram a população sobre o caso e orientaram moradores e visitantes a ficarem em suas casas, se mantendo afastados da área atingida enquanto as buscas do suspeito ainda não foram finalizadas.
Active Shooter (CURRENT INFO)— Toronto Police Operations (@TPSOperations) July 12, 2026
-5 people located w/ gunshot wounds
-2 people pronounced deceased o/s
-Please avoid the area immediately and follow all directions from police
-Updates will be provided as information becomes available #GO1436736
^av
Ainda não há informações sobre o que motivou o ataque durante o festival Salsa on St. Clair, que é realizado há 22 anos no Canadá e é considerado o maior festival de rua dedicado à cultura latina, reunindo milhares de pessoas para apresentações de música, dança e gastronomia latino-americanas.