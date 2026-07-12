Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TRAGÉDIA

Festival de rua termina em morte após ataque a tiros

Evento é considerado o maior festival de rua dedicado à cultura latina no Canadá

Franciely Gomes
Por
O suspeito ainda não foi detido pela polícia
O suspeito ainda não foi detido pela polícia - Foto: Jorge Uzon | AFP

Um momento de celebração à cultura latina terminou em tragédia na cidade de Toronto, no Canadá. Chamado “Salsa on St. Clair”, o evento foi alvo de um ataque a tiros, que ocasionou na morte de duas pessoas neste sábado, 11.

Segundo informações da polícia de Toronto, o atirador invadiu o maior festival de rua dedicado à cultura latina e realizou seis vítimas. Quatro destas pessoas ficaram feridas e estão recebendo o devido atendimento médico.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

MISTÉRIO REVELADO

ETs? Agência espacial revela origem de misteriosas esferas de metal
ETs? Agência espacial revela origem de misteriosas esferas de metal imagem

MUNDO

Venezuela contabiliza 4,3 mil mortos por terremotos
Venezuela contabiliza 4,3 mil mortos por terremotos imagem

MUNDO

Japão testa primeiro voo de foguete reutilizável do país
Japão testa primeiro voo de foguete reutilizável do país imagem

Na publicação, feita no X do órgão público, eles alertaram a população sobre o caso e orientaram moradores e visitantes a ficarem em suas casas, se mantendo afastados da área atingida enquanto as buscas do suspeito ainda não foram finalizadas.

Ainda não há informações sobre o que motivou o ataque durante o festival Salsa on St. Clair, que é realizado há 22 anos no Canadá e é considerado o maior festival de rua dedicado à cultura latina, reunindo milhares de pessoas para apresentações de música, dança e gastronomia latino-americanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Canadá mundo Tragédia

Relacionadas

Mais lidas