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Japão testa primeiro voo de foguete reutilizável do país

O foguete atingiu cerca de 11 metros de altura e percorreu aproximadamente 16 metros de distância

Carla Melo
Por
O projeto tenta criar uma tecnologia que permita diminuir os custos de lançamentos espaciais
O projeto tenta criar uma tecnologia que permita diminuir os custos de lançamentos espaciais - Foto: Reprodução/JAXA

A agência espacial do Japão (JAXA) fez o primeiro teste de voo de seu foguete reutilizável, neste sábado, 11.

O RV-X chegou a decolar, ficou no ar, se movimentou na horizontal e voltou ao chão em uma demonstração no Centro de Testes de Noshiro, no nordeste do país. O teste durou menos de um minuto.

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O foguete atingiu cerca de 11 metros de altura, percorreu aproximadamente 16 metros de distância na horizontal e manteve a posição vertical antes de pousar.

Segundo Takashi Ito, responsável pelo projeto de foguetes reutilizáveis da JAXA, o voo aconteceu conforme o previsto.

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O projeto tenta criar uma tecnologia que permita diminuir os custos de lançamentos espaciais e aumentar a participação japonesa no mercado espacial.

A JAXA explica que a intenção dos testes é criar um modelo de operação parecido com o de aviões, em que o mesmo veículo possa realizar vários voos. A proposta é diferente dos foguetes tradicionais, que normalmente são descartados após o uso.

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espaço foguete mundo

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