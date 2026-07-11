Barco com turistas afunda e deixa 15 mortos

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Um passeio de barco terminou em tragédia neste sábado, 11, próximo à ilha de Phu Quoc, no sul do Vietnã. Transportando turistas indianos, a embarcação afundou a menos de 500 metros da costa e deixou 15 mortos.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, o barco levava 36 pessoas ao todo, sendo quatro tripulantes. O acidente aconteceu poucos minutos após a saída do cais, que estava localizado na ilha de Hon May Rut Ngoai.

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21 pessoas foram resgatadas com vida e todos os corpos das vítimas foram retirados da água. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região e estão recebendo o devido atendimento médico.

A causa do acidente não foi divulgada e deve ser investigada pelo governo, como afirmou o primeiro-ministro do Vietnã, Le Minh Hung, em entrevista à imprensa local. As condições de segurança na navegação da área também serão revisadas após o ocorrido.