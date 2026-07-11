ETS NA TERRA?
Estados Unidos expõe imagens de OVNI avistados por astronautas
Registros foram feitos durante uma missão espacial
Os Estados Unidos resolveu expor alguns registros feitos por astronautas durante uma missão com o ônibus espacial Columbia. Nas imagens, que foram divulgadas nesta sexta-feira, 10, é possível ver um OVNI, também chamado de objeto voador não identificado.
O objeto aparece entre o Columbia e o planeta Terra nas três fotos, que foram feitas durante a missão STS-80, realizada entre 19 de novembro e 7 de dezembro de 1996.
De acordo com informações analisadas por funcionários da Nasa (National Aeronautics and Space Administration), o OVNI fez uma rota ao redor do planeta e seguiu sua trajetória entre ele e o ônibus.
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Porque as imagens foram divulgadas só agora?
Segundo o governo norte-americano, as imagens fazem parte da quarta liberação de arquivos do Pursue, um sistema criado para reunir e divulgar documentos governamentais sobre fenômenos anômalos que não foram identificados.
Coordenado pelo Departamento de Guerra em parceria com o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, o programa divulgará novos arquivos de forma gradativa ao longo do ano.