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ETS NA TERRA?

Estados Unidos expõe imagens de OVNI avistados por astronautas

Registros foram feitos durante uma missão espacial

Franciely Gomes
Por
Registro do OVNI sobrevoando a Terra
Registro do OVNI sobrevoando a Terra - Foto: Departamento de Guerra dos EUA

Os Estados Unidos resolveu expor alguns registros feitos por astronautas durante uma missão com o ônibus espacial Columbia. Nas imagens, que foram divulgadas nesta sexta-feira, 10, é possível ver um OVNI, também chamado de objeto voador não identificado.

O objeto aparece entre o Columbia e o planeta Terra nas três fotos, que foram feitas durante a missão STS-80, realizada entre 19 de novembro e 7 de dezembro de 1996.

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Regitros do OVNI no espaço
Regitros do OVNI no espaço - Foto: Departamento de Guerra dos EUA

De acordo com informações analisadas por funcionários da Nasa (National Aeronautics and Space Administration), o OVNI fez uma rota ao redor do planeta e seguiu sua trajetória entre ele e o ônibus.

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Porque as imagens foram divulgadas só agora?

Segundo o governo norte-americano, as imagens fazem parte da quarta liberação de arquivos do Pursue, um sistema criado para reunir e divulgar documentos governamentais sobre fenômenos anômalos que não foram identificados.

Coordenado pelo Departamento de Guerra em parceria com o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, o programa divulgará novos arquivos de forma gradativa ao longo do ano.

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estados unidos nasa OVNI

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