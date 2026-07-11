Tufão Bavi atinge novo país e desloca quase 2 milhões de pessoas

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O supertufão Bavi voltou a fazer novas vítimas nesta semana. Após destruir a ilha de Rota, nos Estados Unidos, o fenômeno natural atingiu o Japão e causou o deslocamento de quase 2 milhões de pessoas na China.

Com chuva intensa e ventos fortes, o tufão derrubou árvores, destruiu casas, causou deslizamentos de terra e danificou linhas de energia na ilha de Ishigaki, no sul do Japão, nesta sexta-feira, 10.

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🌪❗️ China evacua mais de 1,8 milhão de pessoas com a chegada do tufão Bavi



💬 O governo chinês iniciou uma megaoperação de evacuação antes da chegada do tufão Bavi à costa leste do país, prevista para o início de domingo (12).



🌧 A tempestade já provocou chuvas intensas e… pic.twitter.com/YwtZ5zpr4i — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) July 11, 2026

Segundo informações divulgadas na mídia, mais de quatro mil residências ficaram sem energia na região e em ilhas vizinhas de Yaeyama. Os voos e os serviços de ferry da ilha também precisaram ser suspensos devido ao risco de ventos fortes que podem atingir até 216 km/h.

Evacuação na China

Depois da passagem pelo Japão, a previsão é que o Bavi atinja a costa da cidade de Wenzhou, no leste da China, no início da manhã de domingo, 12. O local abriga cerca de 10 milhões de pessoas e precisou retirar mais de 1,8 milhão de pessoas de áreas de risco.

A decisão foi tomada pelas autoridades locais, devido a intensidade dos ventos do fenômeno, que registrou 144 km/h na manhã deste sábado, 11, apesar de ter perdido força nos últimos dias.