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ALERTA

Tufão Bavi atinge novo país e desloca quase 2 milhões de pessoas

Fenômeno natural trás alerta de chuva intensa e ventos fortes

Franciely Gomes
Por
O tufão tem atingido diversos países
O tufão tem atingido diversos países - Foto: X | NOAA

O supertufão Bavi voltou a fazer novas vítimas nesta semana. Após destruir a ilha de Rota, nos Estados Unidos, o fenômeno natural atingiu o Japão e causou o deslocamento de quase 2 milhões de pessoas na China.

Com chuva intensa e ventos fortes, o tufão derrubou árvores, destruiu casas, causou deslizamentos de terra e danificou linhas de energia na ilha de Ishigaki, no sul do Japão, nesta sexta-feira, 10.

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Segundo informações divulgadas na mídia, mais de quatro mil residências ficaram sem energia na região e em ilhas vizinhas de Yaeyama. Os voos e os serviços de ferry da ilha também precisaram ser suspensos devido ao risco de ventos fortes que podem atingir até 216 km/h.

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Evacuação na China

Depois da passagem pelo Japão, a previsão é que o Bavi atinja a costa da cidade de Wenzhou, no leste da China, no início da manhã de domingo, 12. O local abriga cerca de 10 milhões de pessoas e precisou retirar mais de 1,8 milhão de pessoas de áreas de risco.

A decisão foi tomada pelas autoridades locais, devido a intensidade dos ventos do fenômeno, que registrou 144 km/h na manhã deste sábado, 11, apesar de ter perdido força nos últimos dias.

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bavi Japão Tufão

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