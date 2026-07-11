Morre cantor e compositor Peppino di Capri, do sucesso 'Champagne'

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Peppino di Capri morreu na manhã deste sábado, 11, na ilha de Capri, sul da Itália. O famoso cantor italiano da década de 60 tinha 86 anos e já passava por problemas de saúde.

A família confirmou a morte e em seu perfil oficial foi publicada uma foto do cantor seguida da palavra "Ciao", que significa "tchau" em italiano. Ele já estava afastado dos palcos e tem como um doa seus maiores sucessos a música 'Champagne'.

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Quem era Peppino di Capri

Como nome de nascença Giuseppe Faiella, Peppino foi o primeiro cantor da Itália a fazer sucesso com o twist, além de ter ganhado prêmios do Festival de San Remo e Festival de Napoli.

Mas foi depois da música 'Roberta' que ele ganhou proporção mundial e emplacou outras grandes canções com 'Mai' (1975) e "Un Grande Amore e Niente Più (1973).

Peppino di Capri deixa três filhos, Arrigo, conhecido como Igor, Edoardo e Dario. O velório e o sepultamento serão realizados neste domingo, 12, na Igreja de Santo Stefano, em Capri - Itália.