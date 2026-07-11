Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

FBI prende brasileiro por roubo de R$ 1 milhão nos EUA

O homem é suspeiro de cometer um assalto de US$ 200 mil

Carla Melo
Por
Imagens mostram Hebert Oliveira
Imagens mostram Hebert Oliveira - Foto: Reprodução

O FBI (Federal Bureau of Investigation) prendeu um brasileiro suspeito de cometer um assalto de US$ 200 mil, (R$ 1 milhão em reais), em Framingham, no estado de Massachusetts.

O suspeito foi identificado como Helbert Oliveira, de 47 anos, segundo nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, divulgada nesta sexta-feira, 10.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O crime

O crime aconteceu em novembro do ano passado, quando o brasileiro e outro suspeito identificado como Curt Porcher, roubou a mão armada um transportador de valores.

Veja o vídeo

A vítima trabalhava transportando valores para uma empresa e fazia o trajeto entre Framingham e Marlboro quando o assalto aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem com uma arma em mãos se aproxima e abre a porta do veículo, que estava estacionado.

Leia Também:

MUNDO

Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha
Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha imagem

TRAGÉDIA

Barco com turistas afunda e deixa 15 mortos
Barco com turistas afunda e deixa 15 mortos imagem

MÚSICA

Morre cantor e compositor Peppino di Capri, do sucesso 'Champagne'
Morre cantor e compositor Peppino di Capri, do sucesso 'Champagne' imagem

Segundo o jornal Boston Herald, a vítima relatou aos policiais que a rota é usada o "tempo todo" e que o dinheiro costuma ser entregue entre 10h e 11h. A partir de imagens de câmeras no trajeto, os policiais conseguiram identificar que um carro preto da marca Nissan seguia o funcionário pela estrada.

Investigação

As investigações mostraram que o carro havia sido alugado por Porcher. Ao analisarem o telefone do americano, encontraram comunicações que apontaram para o brasileiro. Páginas nas redes sociais também ajudaram a fazer a identificação.

Segundo o Departamento de Justiça, a sentença pode chegar a 20 anos de prisão, além do pagamento de US$ 250 mil em multas

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

crime mundo Polícia

Relacionadas

Mais lidas