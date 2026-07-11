FBI prende brasileiro por roubo de R$ 1 milhão nos EUA

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O FBI (Federal Bureau of Investigation) prendeu um brasileiro suspeito de cometer um assalto de US$ 200 mil, (R$ 1 milhão em reais), em Framingham, no estado de Massachusetts.

O suspeito foi identificado como Helbert Oliveira, de 47 anos, segundo nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, divulgada nesta sexta-feira, 10.

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O crime

O crime aconteceu em novembro do ano passado, quando o brasileiro e outro suspeito identificado como Curt Porcher, roubou a mão armada um transportador de valores.

Veja o vídeo

🔥Another arrest made in connection with Operation Summer Heat 2.0, an #FBI initiative to crush violent crime in our communities. #FBI Boston has arrested Helbert Oliveira, a Brazilian national illegally living in the U.S. on an expired visa, in Florida in connection with the… pic.twitter.com/EotWTgQR7u — FBI Boston (@FBIBoston) July 10, 2026

A vítima trabalhava transportando valores para uma empresa e fazia o trajeto entre Framingham e Marlboro quando o assalto aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem com uma arma em mãos se aproxima e abre a porta do veículo, que estava estacionado.

Segundo o jornal Boston Herald, a vítima relatou aos policiais que a rota é usada o "tempo todo" e que o dinheiro costuma ser entregue entre 10h e 11h. A partir de imagens de câmeras no trajeto, os policiais conseguiram identificar que um carro preto da marca Nissan seguia o funcionário pela estrada.

Investigação

As investigações mostraram que o carro havia sido alugado por Porcher. Ao analisarem o telefone do americano, encontraram comunicações que apontaram para o brasileiro. Páginas nas redes sociais também ajudaram a fazer a identificação.

Segundo o Departamento de Justiça, a sentença pode chegar a 20 anos de prisão, além do pagamento de US$ 250 mil em multas