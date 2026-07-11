Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Venezuela contabiliza 4,3 mil mortos por terremotos

Os terremotos afetaram Caracas e, principalmente, o estado vizinho de La Guaira

AFP
Por AFP
Imagem ilustrativa da imagem Venezuela contabiliza 4,3 mil mortos por terremotos
Foto: Foto por MARTIN BERNETTI / AFP

O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para mais de 4.300, informou neste sábado, 11, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Os terremotos afetaram Caracas e, principalmente, o estado vizinho de La Guaira, onde acampamentos de famílias desabrigadas se espalhavam por estádios, praças e calçadas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"O número de venezuelanos e venezuelanas que morreram por ação direta dos terremotos terríveis é de 4.333", disse Rodríguez. O balanço anterior era de 4.118 mortos e 16.740 feridos, sendo que não houve alteração neste último número.

Segundo Rodríguez, mais de 19.000 desabrigados estão em acampamentos improvisados. Voluntários venezuelanos e estrangeiros prestam atendimento médico em unidades instaladas em áreas abertas e distribuem alimentos.

Leia Também:

MUNDO

Japão testa primeiro voo de foguete reutilizável do país
Japão testa primeiro voo de foguete reutilizável do país imagem

MUNDO

FBI prende brasileiro por roubo de R$ 1 milhão nos EUA
FBI prende brasileiro por roubo de R$ 1 milhão nos EUA imagem

MUNDO

Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha
Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha imagem

Rodríguez não mencionou o número de desaparecidos, uma cifra que pode chegar a 50.000, segundo a ONU. Ele disse apenas que 315 pessoas ainda não haviam sido identificadas até ontem, o que representa "7% do total de mortos".

O presidente da Assembleia negou que o governo vá suspender as buscas por corpos, em meio ao temor das famílias de que os escombros comecem a ser removidos de forma indiscriminada.

Cálculos iniciais do governo indicam que serão necessárias aproximadamente 25.000 moradias. Segundo Rodríguez, o governo começará a entregar nos próximos dias algumas casas do programa social Misión Vivienda, mas ele adiantou que serão necessários recursos significativos para construir mais ou ajudar a alugar, bem como para conceder créditos para a compra de imóveis.

O governo destinou mais de 40 terrenos em La Guaira, ou 584 mil m², para a construção de novas moradias, informou o presidente da Assembleia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Mortes mundo venezuela

Relacionadas

Mais lidas