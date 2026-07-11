Venezuela contabiliza 4,3 mil mortos por terremotos

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O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para mais de 4.300, informou neste sábado, 11, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Os terremotos afetaram Caracas e, principalmente, o estado vizinho de La Guaira, onde acampamentos de famílias desabrigadas se espalhavam por estádios, praças e calçadas.

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"O número de venezuelanos e venezuelanas que morreram por ação direta dos terremotos terríveis é de 4.333", disse Rodríguez. O balanço anterior era de 4.118 mortos e 16.740 feridos, sendo que não houve alteração neste último número.

Segundo Rodríguez, mais de 19.000 desabrigados estão em acampamentos improvisados. Voluntários venezuelanos e estrangeiros prestam atendimento médico em unidades instaladas em áreas abertas e distribuem alimentos.

Rodríguez não mencionou o número de desaparecidos, uma cifra que pode chegar a 50.000, segundo a ONU. Ele disse apenas que 315 pessoas ainda não haviam sido identificadas até ontem, o que representa "7% do total de mortos".

O presidente da Assembleia negou que o governo vá suspender as buscas por corpos, em meio ao temor das famílias de que os escombros comecem a ser removidos de forma indiscriminada.

Cálculos iniciais do governo indicam que serão necessárias aproximadamente 25.000 moradias. Segundo Rodríguez, o governo começará a entregar nos próximos dias algumas casas do programa social Misión Vivienda, mas ele adiantou que serão necessários recursos significativos para construir mais ou ajudar a alugar, bem como para conceder créditos para a compra de imóveis.

O governo destinou mais de 40 terrenos em La Guaira, ou 584 mil m², para a construção de novas moradias, informou o presidente da Assembleia.