Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MISTÉRIO REVELADO

ETs? Agência espacial revela origem de misteriosas esferas de metal

Objetos surgiram misteriosamente em uma praia da Austrália

Franciely Gomes
Por
As esferas de metal surgiram na praia
As esferas de metal surgiram na praia - Foto: Facebook | Australian Space Agency

Os indícios da presença de ETs na Terra têm ganhado mais força nos últimos meses. Após casos de aparição de OVNIs no espaço, uma agência espacial deu um fim ao mistério envolvendo o surgimento de misteriosas esferas de metal na praia de Forrest Beach, no estado de Queensland, na Austrália.

De acordo com a Agência Espacial Australiana (ASA), as “bolas misteriosas” são prováveis destroços de um foguete que reentrou na atmosfera terrestre. Elas surgiram pela primeira vez no dia 3 de julho e se espalharam pelo local, que precisou ser isolado.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com o tamanho cerca de duas vezes maior que uma bola de basquete, as bolas possuem a aparência metálica e duas pequenas saliências em lados opostos. Ainda segundo a ASA, os objetos “parecem ser recipientes pressurizados de um veículo de lançamento espacial”.

Leia Também:

MUNDO

Venezuela contabiliza 4,3 mil mortos por terremotos
Venezuela contabiliza 4,3 mil mortos por terremotos imagem

MUNDO

Japão testa primeiro voo de foguete reutilizável do país
Japão testa primeiro voo de foguete reutilizável do país imagem

MUNDO

FBI prende brasileiro por roubo de R$ 1 milhão nos EUA
FBI prende brasileiro por roubo de R$ 1 milhão nos EUA imagem

Ainda não se sabe de qual foguete são os destroços, mas as equipes de emergência garantem que eles são seguros e não apresentam nenhum risco à população local.

No entanto, os moradores de Forrest Beach devem ficar atentos, pois novos fragmentos podem aparecer na região nas próximas semanas. A recomendação da ASA é que qualquer pessoa que encontre algum objeto semelhante mantenha a distância adequada e acione as autoridades locais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Austrália ets mundo

Relacionadas

Mais lidas