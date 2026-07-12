ETs? Agência espacial revela origem de misteriosas esferas de metal

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Os indícios da presença de ETs na Terra têm ganhado mais força nos últimos meses. Após casos de aparição de OVNIs no espaço, uma agência espacial deu um fim ao mistério envolvendo o surgimento de misteriosas esferas de metal na praia de Forrest Beach, no estado de Queensland, na Austrália.

De acordo com a Agência Espacial Australiana (ASA), as “bolas misteriosas” são prováveis destroços de um foguete que reentrou na atmosfera terrestre. Elas surgiram pela primeira vez no dia 3 de julho e se espalharam pelo local, que precisou ser isolado.

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Com o tamanho cerca de duas vezes maior que uma bola de basquete, as bolas possuem a aparência metálica e duas pequenas saliências em lados opostos. Ainda segundo a ASA, os objetos “parecem ser recipientes pressurizados de um veículo de lançamento espacial”.

Ainda não se sabe de qual foguete são os destroços, mas as equipes de emergência garantem que eles são seguros e não apresentam nenhum risco à população local.

No entanto, os moradores de Forrest Beach devem ficar atentos, pois novos fragmentos podem aparecer na região nas próximas semanas. A recomendação da ASA é que qualquer pessoa que encontre algum objeto semelhante mantenha a distância adequada e acione as autoridades locais.