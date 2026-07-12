Irã fecha Estreito de Ormuz, e EUA reage com nova onda de ataques

O Irã voltou a fechar o Estreito de Ormuz na noite deste sábado, 11, após disparar um tiro de advertência contra uma embarcação que tentava transitar por uma rota não autorizada. Como resposta, os Estados Unidos lançaram uma nova rodada de ataques contra o país persa, realizados sob ordens do presidente Donald Trump.



Em um comunicado divulgado no X (antigo Twitter), o Comando Central dos EUA detalhou a reação:



“Forças do Comando Central dos EUA iniciaram o lançamento da terceira rodada de ataques esta semana contra o Irã, após forças do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos atacarem abertamente o M/V GFS Galaxy, um navio porta-contêineres de bandeira cipriota que transitava pelo Estreito de Ormuz”, inicia o texto.



O órgão ainda comunicou que um membro da tripulação civil está desaparecido: “Um membro da tripulação civil está desaparecido, e a embarcação não consegue continuar a viagem devido a um incêndio a bordo e danos significativos na sala de máquinas”.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Por sua vez, a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) afirmou que a embarcação foi abordada após ignorar as orientações das autoridades iranianas e tentar navegar por uma rota considerada irregular. Os militares afirmam que o navio foi detido e que nenhuma embarcação terá permissão para transitar pelo estreito enquanto a medida estiver em vigor.



Ainda de acordo com a IRGC, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até que termine a “interferência dos Estados Unidos” na região. O comunicado acrescenta que, caso o “inimigo” utilize o incidente como pretexto para realizar qualquer ação militar, receberá uma “resposta severa”.

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Escalada de tensões

O anúncio do fechamento do Estreito de Ormuz ocorre em meio à escalada das tensões entre Irã e Estados Unidos no Golfo Pérsico.



Também no sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, esteve em Omã para discutir medidas que garantam a segurança da navegação pelo canal, que é considerado uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e gás natural.

Os Estados Unidos pressionam o governo iraniano a assumir publicamente o compromisso de manter a rota aberta e livre para o tráfego marítimo.



A viagem de Araqchi ao Omã ocorreu um dia após Donald Trump afirmar que os EUA e o Irã concordaram em continuar as negociações, apesar da escalada dos confrontos nesta semana. Ao mesmo tempo, Trump declarou que o cessar-fogo entre os dois países havia chegado ao fim.

Nova rodada de conversas

Uma fonte iraniana disse à agência de notícias Reuters que representantes do Irã, dos Estados Unidos, do Catar e do Paquistão participariam de uma reunião mediada por Omã para tentar negociar o encerramento do conflito. As conversas acontecem após uma nova escalada militar no Golfo.



Três navios-tanque comerciais do Catar e da Arábia Saudita foram atacados nesta semana. Em resposta, os Estados Unidos bombardearam alvos iranianos. O Irã retaliou com ataques contra bases militares americanas em países da região.