Shampoo de marca famosa é recolhido por risco de bactéria perigosa

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Os usuários dos shampoos da marca Oribe devem ficar atentos a um lote contaminado. Na última semana, a fabricante Kao USA realizou o recolhimento voluntário dos produtos da linha de luxo nos Estados Unidos, devido ao risco de contaminação da bactéria Pluralinbacter gergoviae.

De acordo com pesquisadores da marca, a bactéria em questão pode causar infecções e graves complicações em pessoas com saúde vulnerável. Dentre as principais doenças causadas por ela estão doenças oculares, infecções do trato urinário e sepse, a famosa infecção generalizada.

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O aviso alerta que todos os shampoos da linha densificador para couro cabeludo, nos tamanhos de 250 ml e 1 l, fabricados entre 21 a 26 de fevereiro deste ano devem ser jogados fora. Eles custam em média US$ 52 e US$ 166, cerca de R$265 e R$850 na cotação atual.

Shampoo com lote contaminado - Foto: Divulgação

“Estamos trabalhando com a FDA para recolher voluntariamente os lotes afetados do produto em questão de nossos armazéns”, disse a Kao USA em um comunicado. Também estamos pedindo aos nossos parceiros varejistas e salões de beleza que retirem os lotes afetados de uso e/ou venda e os devolvam para nós para descarte seguro”, destacou a fabricante.

Os clientes que adquiriram os produtos podem entrar em contato com as centrais de atendimento da empresa para fazer substituição do produto com defeito.