Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de Mounjaro; veja quais

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira, 10, a apreensão de lotes falsificados do Mounjaro, medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

A medida foi tomada após a fabricante Eli Lilly identificar produtos em circulação com características diferentes das do medicamento original.

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Os lotes falsificados não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados.

Os lotes identificados são:

Mounjaro 10 mg: lote 855044;

Mounjaro 15 mg: lotes D880403, MJR 257 e D854901.

Segundo a Anvisa, as irregularidades incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, número de série incompatível e diferenças na embalagem, como erro de grafia no rótulo ("soluction" em vez de "solution") e dispositivo diferente do original.

Falta de registro

A mesma medida também determinou a apreensão de medicamentos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa fabricados por empresas sem Autorização de Funcionamento.

Entre eles estão todos os lotes dos seguintes produtos da marca PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. Me (CNPJ: 12.316.032/0001- 80):

Dia Forte Lótus Nutri

Tribulus Terrestris com Maca Natumix

Amora Branca Natumix

Sucupira Natumix

Espinheira Santa Natumix

Mounjaro Natumix

Ora Pro Nóbis Natumix

Ozempic Natural Natumix

A resolução impõe a mesma sanção aos medicamentos produzidos pela Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda. (CNPJ: 48.244.369/0001-76). Confira:

Calm Je's

Lipo Je's

Bálsamo Je's Algas Marinhas

Cura Je's

Milagroso

Liberta Álcool Je's

Virtuosa Je's

Ouvido Bem Je's

Bálsamo Je's Colmavit 2

Por fim, a medida também atinge o produto Mega Viril Lótus Nutri, fabricado pela Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. (CNPJ: 08.787.804/0001-94)