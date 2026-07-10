Exame com cotonete pode detectar câncer de boca em uma hora

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Um estudo conduzido por pesquisadores do Reino Unido e da Índia desenvolveu uma nova forma de detectar a presença de câncer de boca ainda em estágio inicial. O exame, feito com um cotonete, apresenta resultados em uma hora e tem 95% de precisão. O estudo foi publicado na revista científica Biomarker Research no dia 23 de junho.

A tecnologia é importante para pacientes com lesões pré-cancerígenas persistentes, que reaparecem regularmente. O teste pode ajudar a reconhecer quando elas se tornam câncer, permitindo o diagnóstico precoce.

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Antes do novo teste, era preciso fazer biópsia do local afetado múltiplas vezes — o procedimento é invasivo e dolorido e, por isso, muitos pacientes param de voltar ao médico.

Como funciona o teste?

O exame procura por expressões de mRNA de quatro genes específicos ligados ao câncer de boca e compara a amostra à de outra parte da cavidade oral que não apresenta lesões.

“Ficamos genuinamente surpresos com o fato de o desempenho do teste com escova ser comparável ao de uma microbiópsia. Isso sugere que o sinal biológico captado por esses quatro genes é suficientemente forte e consistente para ser detectado mesmo nas células superficiais esfoliadas coletadas por biópsia com escova”, explica um dos autores do estudo.

Os pesquisadores procuram agora maneiras de comercializar o exame, acreditando que o teste pode estar disponível para uso clínico em cerca de dois anos.