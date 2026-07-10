Alimento popular pode ajudar a retardar envelhecimento biológico

Siga o A TARDE no Google

O iogurte probiótico pode ser um grande aliado no retardo do envelhecimento biológico. Segundo um estudo publicado na revista Aging, o consumo diário do alimento reduz a um marcador molecular ligado ao processo natural do corpo humano.

Realizada por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Biótica e Instituto de Pesquisa da Função Alimentar, no Japão, a pesquisa observou 48 homens, com idade média de 50 a 60 anos, com sobrepeso.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O experimento durou aproximadamente 12 semanas. Metade dos participantes foram submetidos a seguir uma rotina de bem-estar rigorosamente estruturada, com atividades físicas e alimentação saudável, enquanto os outros mantiveram seus hábitos de costume.

Ao final, foi possível notar que os homens que consumiram diariamente 100 gramas de iogurte natural contendo Bifidobacterium longum BB536, juntamente com os hábitos saudáveis, apresentaram uma desaceleração de cerca de 2,2% no ritmo de envelhecimento biológico.

Já o grupo de controle manteve as taxas comuns e naturais de envelhecimento biológico, fazendo os pesquisadores concluírem que a desaceleração do envelhecimento biológico é consequência da atuação conjunta do alimento com as mudanças no estilo de vida.