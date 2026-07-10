COMIDA QUE RENOVA
Alimento popular pode ajudar a retardar envelhecimento biológico
Consumo diário do alimento desacelera significativamente o processo natural
O iogurte probiótico pode ser um grande aliado no retardo do envelhecimento biológico. Segundo um estudo publicado na revista Aging, o consumo diário do alimento reduz a um marcador molecular ligado ao processo natural do corpo humano.
Realizada por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Biótica e Instituto de Pesquisa da Função Alimentar, no Japão, a pesquisa observou 48 homens, com idade média de 50 a 60 anos, com sobrepeso.
O experimento durou aproximadamente 12 semanas. Metade dos participantes foram submetidos a seguir uma rotina de bem-estar rigorosamente estruturada, com atividades físicas e alimentação saudável, enquanto os outros mantiveram seus hábitos de costume.
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Ao final, foi possível notar que os homens que consumiram diariamente 100 gramas de iogurte natural contendo Bifidobacterium longum BB536, juntamente com os hábitos saudáveis, apresentaram uma desaceleração de cerca de 2,2% no ritmo de envelhecimento biológico.
Já o grupo de controle manteve as taxas comuns e naturais de envelhecimento biológico, fazendo os pesquisadores concluírem que a desaceleração do envelhecimento biológico é consequência da atuação conjunta do alimento com as mudanças no estilo de vida.