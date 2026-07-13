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SAÚDE

Oxford inicia teste em humanos de vacina contra nova cepa do ebola

Estudo avaliará segurança e resposta imunológica em 50 voluntários

Isabela Cardoso
Por
Também estão em andamento os preparativos para estudos clínicos adicionais em Uganda
Também estão em andamento os preparativos para estudos clínicos adicionais em Uganda - Foto: Benediction Murhabazi/AFP

A Universidade de Oxford iniciou o primeiro ensaio clínico em humanos de uma vacina contra a cepa Bundibugyo do vírus do ebola, em uma tentativa de acelerar a resposta ao surto que afeta a República Democrática do Congo e Uganda.

O estudo, denominado BD-Ebov, avaliará a segurança e a capacidade de gerar resposta imunológica da vacina ChAdOx1 BDBV em 50 adultos saudáveis com idades entre 18 e 55 anos.

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Vacinação deve começar nas próximas semanas

Segundo a universidade, o recrutamento de voluntários já foi iniciado e a aplicação das doses experimentais deve começar nas próximas semanas, após a aprovação regulatória.

A vacina foi desenvolvida pelo Grupo de Vacinas e pelo Instituto de Ciências Pandêmicas de Oxford utilizando a mesma plataforma de vetor viral empregada na vacina contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca.

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Mais de 600 mil doses já foram produzidas O Instituto Serum da Índia, parceiro do projeto, informou ter fabricado e estocado cerca de 620 mil doses da vacina candidata em apenas duas semanas.

Dessas, 4 mil doses experimentais foram destinadas ao estudo de fase inicial em Oxford.

OMS priorizou a vacina para resposta ao surto

Em maio, a Organização Mundial da Saúde recomendou priorizar a ChAdOx1 BDBV e outra candidata de dose única, chamada rVSV Bundibugyo, para avaliação clínica como parte da estratégia de combate ao surto em curso.

A Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias anunciou investimento inicial de até US$ 8,6 milhões, cerca de R$ 43,9 milhões, para apoiar o desenvolvimento da vacina.

Também estão sendo preparados estudos clínicos adicionais em Uganda, em parceria com instituições locais e com a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

Próximas etapas

Se os resultados da fase inicial forem positivos, a Cepi informou que apoiará a realização de estudos em fases mais avançadas, necessários para solicitar autorização de uso de emergência ou aprovação regulatória completa.

Os parceiros do projeto afirmam que o objetivo é garantir um fornecimento rápido e acessível da vacina para os países afetados pelo surto.

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ebola Saúde Universidade de Oxford

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