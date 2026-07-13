Oxford inicia teste em humanos de vacina contra nova cepa do ebola

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A Universidade de Oxford iniciou o primeiro ensaio clínico em humanos de uma vacina contra a cepa Bundibugyo do vírus do ebola, em uma tentativa de acelerar a resposta ao surto que afeta a República Democrática do Congo e Uganda.

O estudo, denominado BD-Ebov, avaliará a segurança e a capacidade de gerar resposta imunológica da vacina ChAdOx1 BDBV em 50 adultos saudáveis com idades entre 18 e 55 anos.

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Vacinação deve começar nas próximas semanas

Segundo a universidade, o recrutamento de voluntários já foi iniciado e a aplicação das doses experimentais deve começar nas próximas semanas, após a aprovação regulatória.

A vacina foi desenvolvida pelo Grupo de Vacinas e pelo Instituto de Ciências Pandêmicas de Oxford utilizando a mesma plataforma de vetor viral empregada na vacina contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca.

Mais de 600 mil doses já foram produzidas O Instituto Serum da Índia, parceiro do projeto, informou ter fabricado e estocado cerca de 620 mil doses da vacina candidata em apenas duas semanas.

Dessas, 4 mil doses experimentais foram destinadas ao estudo de fase inicial em Oxford.

OMS priorizou a vacina para resposta ao surto

Em maio, a Organização Mundial da Saúde recomendou priorizar a ChAdOx1 BDBV e outra candidata de dose única, chamada rVSV Bundibugyo, para avaliação clínica como parte da estratégia de combate ao surto em curso.

A Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias anunciou investimento inicial de até US$ 8,6 milhões, cerca de R$ 43,9 milhões, para apoiar o desenvolvimento da vacina.

Também estão sendo preparados estudos clínicos adicionais em Uganda, em parceria com instituições locais e com a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

Próximas etapas

Se os resultados da fase inicial forem positivos, a Cepi informou que apoiará a realização de estudos em fases mais avançadas, necessários para solicitar autorização de uso de emergência ou aprovação regulatória completa.

Os parceiros do projeto afirmam que o objetivo é garantir um fornecimento rápido e acessível da vacina para os países afetados pelo surto.