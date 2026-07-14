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OFTALMOLOGIA

"Carne no olho": saiba como conseguir cirurgia gratuita em Salvador

Hospital Humberto Castro Lima realiza triagem pelo SUS para pacientes com suspeita de pterígio

Redação
Por Redação
Triagem para tratamento de pterígio distribui 100 senhas em Salvador
Triagem para tratamento de pterígio distribui 100 senhas em Salvador - Foto: Divulgação

Conhecido popularmente como "carne no olho", o pterígio é uma alteração caracterizada pelo crescimento anormal de uma membrana sobre a córnea. Se não for tratado a tempo, o problema pode comprometer seriamente a visão do paciente.

Com o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento, o Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira (IBOPC) realizará um mutirão especial em Salvador.

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A ação social vai oferecer uma triagem gratuita para pacientes com suspeita de pterígio no dia 25 de julho, com foco em encaminhamentos cirúrgicos.

Como vai funcionar a triagem em Salvador

O atendimento acontecerá na sede do Hospital Humberto Castro Lima (HHCL), localizada no bairro do Canela, das 7h às 9h.

Serão distribuídas 100 senhas por ordem de chegada. Durante a ação, os pacientes passarão por avaliação com médicos oftalmologistas para verificar a necessidade de operação.

Nos casos em que houver a indicação para o procedimento de retirada da membrana, a cirurgia será agendada e realizada de forma gratuita pelo SUS.

O que é o pterígio e quais são os sintomas?

O pterígio está associado, principalmente, à exposição excessiva à radiação solar sem proteção e ao ressecamento dos olhos.

Nos estágios iniciais, a doença ocular costuma provocar:

  • Irritação constante e vermelhidão nos olhos;
  • Sensação de areia ou corpo estranho na vista;
  • Ardência ao olhar para telas ou luz solar.

Com a progressão do quadro, a lesão cresce e avança em direção à córnea, gerando embaçamento e perda progressiva da qualidade da visão.

"A triagem permite identificar precocemente quem precisa de tratamento e encaminhar esses pacientes para a cirurgia quando indicada, contribuindo para preservar a visão e melhorar sua qualidade de vida", destaca Mariana Soliani, superintendente do HHCL/IBOPC.

Documentos necessários e serviço

Para ter acesso ao atendimento gratuito e garantir a senha, os interessados devem comparecer ao local portando os seguintes documentos:

  • Documento oficial com foto (RG ou equivalente);
  • CPF e Cartão do SUS atualizado;
  • Comprovante de residência recente.

Fundado em 1954, o Hospital Humberto Castro Lima é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos que se tornou referência em Oftalmologia na Bahia.

Serviço

  • O quê: Triagem gratuita para cirurgia de pterígio (carne no olho);
  • Data: 25 de julho (sábado);
  • Horário: Das 7h às 9h (distribuição de 100 senhas por ordem de chegada);
  • Onde: Hospital Humberto Castro Lima – Rua Pedro Lessa, nº 118, Canela, Salvador (BA).
Imagem ilustrativa da imagem "Carne no olho": saiba como conseguir cirurgia gratuita em Salvador
Foto: Leto Carvalho
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Mutirão de Saúde Oftalmologia Salvador

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