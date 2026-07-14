"Carne no olho": saiba como conseguir cirurgia gratuita em Salvador

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Conhecido popularmente como "carne no olho", o pterígio é uma alteração caracterizada pelo crescimento anormal de uma membrana sobre a córnea. Se não for tratado a tempo, o problema pode comprometer seriamente a visão do paciente.

Com o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento, o Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira (IBOPC) realizará um mutirão especial em Salvador.

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A ação social vai oferecer uma triagem gratuita para pacientes com suspeita de pterígio no dia 25 de julho, com foco em encaminhamentos cirúrgicos.

Como vai funcionar a triagem em Salvador

O atendimento acontecerá na sede do Hospital Humberto Castro Lima (HHCL), localizada no bairro do Canela, das 7h às 9h.

Serão distribuídas 100 senhas por ordem de chegada. Durante a ação, os pacientes passarão por avaliação com médicos oftalmologistas para verificar a necessidade de operação.

Nos casos em que houver a indicação para o procedimento de retirada da membrana, a cirurgia será agendada e realizada de forma gratuita pelo SUS.

O que é o pterígio e quais são os sintomas?

O pterígio está associado, principalmente, à exposição excessiva à radiação solar sem proteção e ao ressecamento dos olhos.

Nos estágios iniciais, a doença ocular costuma provocar:

Irritação constante e vermelhidão nos olhos;

Sensação de areia ou corpo estranho na vista;

Ardência ao olhar para telas ou luz solar.

Com a progressão do quadro, a lesão cresce e avança em direção à córnea, gerando embaçamento e perda progressiva da qualidade da visão.

"A triagem permite identificar precocemente quem precisa de tratamento e encaminhar esses pacientes para a cirurgia quando indicada, contribuindo para preservar a visão e melhorar sua qualidade de vida", destaca Mariana Soliani, superintendente do HHCL/IBOPC.

Documentos necessários e serviço

Para ter acesso ao atendimento gratuito e garantir a senha, os interessados devem comparecer ao local portando os seguintes documentos:

Documento oficial com foto (RG ou equivalente);

CPF e Cartão do SUS atualizado;

Comprovante de residência recente.

Fundado em 1954, o Hospital Humberto Castro Lima é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos que se tornou referência em Oftalmologia na Bahia.

Serviço

O quê : Triagem gratuita para cirurgia de pterígio (carne no olho);

: Triagem gratuita para cirurgia de pterígio (carne no olho); Data : 25 de julho (sábado);

: 25 de julho (sábado); Horário : Das 7h às 9h (distribuição de 100 senhas por ordem de chegada);

: Das 7h às 9h (distribuição de 100 senhas por ordem de chegada); Onde : Hospital Humberto Castro Lima – Rua Pedro Lessa, nº 118, Canela, Salvador (BA).