OFTALMOLOGIA
"Carne no olho": saiba como conseguir cirurgia gratuita em Salvador
Hospital Humberto Castro Lima realiza triagem pelo SUS para pacientes com suspeita de pterígio
Conhecido popularmente como "carne no olho", o pterígio é uma alteração caracterizada pelo crescimento anormal de uma membrana sobre a córnea. Se não for tratado a tempo, o problema pode comprometer seriamente a visão do paciente.
Com o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento, o Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira (IBOPC) realizará um mutirão especial em Salvador.
A ação social vai oferecer uma triagem gratuita para pacientes com suspeita de pterígio no dia 25 de julho, com foco em encaminhamentos cirúrgicos.
Como vai funcionar a triagem em Salvador
O atendimento acontecerá na sede do Hospital Humberto Castro Lima (HHCL), localizada no bairro do Canela, das 7h às 9h.
Serão distribuídas 100 senhas por ordem de chegada. Durante a ação, os pacientes passarão por avaliação com médicos oftalmologistas para verificar a necessidade de operação.
Nos casos em que houver a indicação para o procedimento de retirada da membrana, a cirurgia será agendada e realizada de forma gratuita pelo SUS.
O que é o pterígio e quais são os sintomas?
O pterígio está associado, principalmente, à exposição excessiva à radiação solar sem proteção e ao ressecamento dos olhos.
Nos estágios iniciais, a doença ocular costuma provocar:
- Irritação constante e vermelhidão nos olhos;
- Sensação de areia ou corpo estranho na vista;
- Ardência ao olhar para telas ou luz solar.
Com a progressão do quadro, a lesão cresce e avança em direção à córnea, gerando embaçamento e perda progressiva da qualidade da visão.
"A triagem permite identificar precocemente quem precisa de tratamento e encaminhar esses pacientes para a cirurgia quando indicada, contribuindo para preservar a visão e melhorar sua qualidade de vida", destaca Mariana Soliani, superintendente do HHCL/IBOPC.
Documentos necessários e serviço
Para ter acesso ao atendimento gratuito e garantir a senha, os interessados devem comparecer ao local portando os seguintes documentos:
- Documento oficial com foto (RG ou equivalente);
- CPF e Cartão do SUS atualizado;
- Comprovante de residência recente.
Fundado em 1954, o Hospital Humberto Castro Lima é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos que se tornou referência em Oftalmologia na Bahia.
Serviço
- O quê: Triagem gratuita para cirurgia de pterígio (carne no olho);
- Data: 25 de julho (sábado);
- Horário: Das 7h às 9h (distribuição de 100 senhas por ordem de chegada);
- Onde: Hospital Humberto Castro Lima – Rua Pedro Lessa, nº 118, Canela, Salvador (BA).