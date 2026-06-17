Bahia ganha pacote da saúde com novas UBS e retomada de obras

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​Em uma iniciativa para descentralizar os investimentos e acelerar o atendimento na rede pública, o Governo Federal realiza, nesta quarta-feira, 17, a transferência direta de R$ 35 milhões em recursos para as contas de diversos municípios baianos.

​O montante faz parte da segunda maior liberação imediata de recursos do Novo PAC Saúde realizada de uma só vez no país. O pacote integra o programa federal Agora Tem Especialistas, que reúne um conjunto de ações estratégicas para ampliar a oferta de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, focando diretamente na redução do tempo de espera dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

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O ato marca a assinatura da ordem de serviço para a construção de 12 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de um Centro Especializado em Reabilitação (CER), além de autorizar a retomada imediata de outras 11 obras que estavam paralisadas no estado.



Cerimônia

​A solenidade oficial foi realizada no Auditório Zezéu Ribeiro, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) — antigo prédio da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) —, com a presença confirmada da diretora de Cooperação Técnica, Inovação e Desenvolvimento em Saúde do Ministério da Saúde, Aline Costa.

​O impacto da medida se estende para além das fronteiras baianas. A nível nacional, a ação do Ministério da Saúde contempla 25 estados, ampliando a capacidade de atendimento em mais de 185 municípios brasileiros.

Ao todo, vão ser construídas 204 novas unidades e assegurado o ressarcimento de 189 obras já concluídas que faziam parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas.

​Hospital Irmã Dulce

​Dando continuidade à agenda em Salvador, a diretora Aline Costa visitou o Hospital Irmã Dulce. Na ocasião, inaugurou o funcionamento de um novo tomógrafo e de modernos equipamentos cirúrgicos recém-entregues à instituição.

Os maquinários de alta tecnologia vão viabilizar exames de alta complexidade e otimizar o fluxo de cirurgias na unidade filantrópica, historicamente demandada pela população.

Reforço

​O governo também anunciou o reforço estrutural para o interior e outros pontos da capital, como os nove kits de equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas serão destinados a hospitais e policlínicas baianas. ​

Os novos insumos somam-se a outros 11 kits cirúrgicos e 3 tomógrafos que já estão em pleno funcionamento no estado.

​Com a descentralização dos recursos e a entrega de novos equipamentos, a expectativa da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde é desafogar as grandes unidades de urgência e emergência, garantindo que o cidadão baiano encontre assistência médica especializada perto de casa.

Combos cirúrgicos

A saúde pública e filantrópica da Bahia conta com um importante reforço para acelerar a realização de procedimentos médicos e reduzir o tempo de espera dos pacientes.

O estado foi contemplado com 19 combos cirúrgicos e três novos tomógrafos, fruto de uma articulação do Governo Federal por meio do programa Agora Tem Especialistas, braço do Novo PAC Saúde.

O grande diferencial do lote destinado à Bahia é a agilidade: o estado já recebeu todos os kits previstos, que inclusive já estão em uso pela rede de saúde.

O pacote de doações não se limita às máquinas; ele inclui a entrega, instalação física, treinamento completo das equipes locais e uma garantia estendida de 36 meses, assegurando o funcionamento imediato e contínuo das novas salas de cirurgia.

Descentralização

A distribuição dos equipamentos reflete a estratégia do Ministério da Saúde de descentralizar o acesso à medicina de média e alta complexidade, historicamente concentrada na capital.

Cidades do interior baiano agora têm maior autonomia para realizar procedimentos, diminuindo a necessidade de deslocamento de pacientes.

"A distribuição de equipamentos também no interior reforça a estratégia do programa de ampliar e descentralizar a oferta de serviços médicos especializados, e reduzir as desigualdades regionais no acesso à saúde e o tempo de espera por atendimentos", afirmou a diretora de Cooperação Técnica, Inovação e Desenvolvimento em Saúde do Ministério da Saúde, Aline Costa.

Divisão dos investimentos

Os combos foram divididos em duas especialidades estratégicas:

Cirurgia geral, com investimento de R$ 1,49 milhão por combo, composto por seis equipamentos de ponta — incluindo carro de anestesia, monitor multiparâmetros, sistema de vídeo-endoscopia, ultrassom portátil, mesa cirúrgica elétrica radiotransparente e arco cirúrgico.

São voltados para agilizar cirurgias de baixa e média complexidade, como laqueaduras e vasectomias.

Cirurgia oftalmológica, com investimento de R$ 1,62 milhão por combo, focado em procedimentos complexos, como cirurgias de catarata.

O combo reúne cinco aparelhos: vitreófago com facoemulsificador, biômetro de coerência óptica, microscópio cirúrgico oftalmológico, laser para oftalmologia (YAG, Diodo) e fotocoagulador a laser.

Unidades beneficiadas

Ao todo, instituições de 14 municípios baianos foram contempladas com os novos equipamentos cirúrgicos.

Cirurgia geral: Alagoinhas, Jequié, Porto Seguro, Juazeiro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Paulo Afonso e Salvador.

• Hospital Regional Dantas Bião

• Hospital Regional Prado Valadares

• Hospital Regional Dep. Luís Eduardo Magalhães

• Hospital Regional de Juazeiro

• Hospital Estadual da Criança

• Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista

• Policlínica Regional de Saúde de Paulo Afonso

• Hospital Santo Antônio (Salvador)

Oftalmologia: Juazeiro, Paulo Afonso e Salvador.

• Policlínica Regional de Saúde de Juazeiro

• Policlínica Regional de Saúde de Paulo Afonso

• Hospital Humberto Castro Lima (Salvador)

Além dos combos, os três tomógrafos de última geração foram destinados para reforçar o diagnóstico e atendimento do SUS nos municípios de Salvador, Camaçari e Irecê.

Fortalecimento da indústria

Em âmbito nacional, o contrato assinado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, prevê a distribuição de mais de 1.700 equipamentos em todo o país, somando 300 combos cirúrgicos e 40 tomógrafos, com investimento total de R$ 546 milhões. Juntos, esses equipamentos têm capacidade de viabilizar 428 mil cirurgias eletivas por ano no Brasil.

A estratégia de compra centralizada gerou uma economia superior a R$ 281 milhões para os cofres públicos — uma redução de 37,9% em relação ao valor originalmente estimado.

Outro ponto de destaque foi a prioridade de aquisição de produtos fabricados no Brasil, impulsionando o Complexo Econômico-Industrial da Saúde e gerando emprego e renda interna.

Recursos para novas obras

O impacto do Novo PAC Saúde no estado vai se estender também para a atenção primária e infraestrutura de base. Além dos equipamentos entregues, mais de R$ 31 milhões foram autorizados para o início de 13 novas obras em solo baiano.

Estão previstas as construções de 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos municípios de Caetité, Catu, Itacaré, Nova Canaã, Ruy Barbosa, Santa Luzia, Sento Sé, Igaporã, Irecê, Santo Estevão, Sobradinho e Várzea da Roça, além de um novo Centro Especializado em Reabilitação (CER) em Camaçari.