BRASIL
Anvisa suspende água premium com bactéria similar a de produtos Ypê
Produtos não podem ser vendidos, distribuídos, nem utilizados
Dois lotes da Água Mineral Mamba Water tiveram as vendas suspensas após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quinta-feira, 16. A decisão ocorreu devido à identificação da presença da bactéria Pseudomonas nos produtos.
A empresa HNK BR Indústria de Bebidas Ltda, responsável pela marca Mamba Water, informou o recolhimento voluntário dos lotes 13 e 14 da bebida sem gás com 350 ml, após realização de testes que revelaram a presença da bactéria. A bebida é comercializada por até R$ 15.
O microrganismo é semelhante ao que foi detectado nos detergentes da marca Ypê, tema de polêmicas de cunho político nos últimos meses. No caso anterior, tratava-se da Pseudomonas aeruginosa.
Pseudomonas é o nome da família, já Pseudomonas aeruginosa é um tipo específico de bactéria dentro do grupo.
Lotes proibidos
Os lotes 13 e 14, que foram proibidos, tiveram fabricação nos dias 3 e 4 de abril de 2026, com prazos de validade para 3 e 4 de abril de 2027.
Com a determinação, os produtos não podem ser vendidos, distribuídos e utilizados.
Energético também foi suspenso
Todos os energéticos da marca Mister Hemp também tiveram as vendas, divulgação e uso suspensos pela Anvisa nesta quinta. O caso não está ligado à presença de bactéria, mas sim falta de pesquisa.
De acordo com a medida, não foram realizados estudos de estabilidade que garantem a manutenção das características de segurança, composição e qualidade até o final do prazo de validade dos produtos.
Além disso, o fabricante não comprovou a regularização dos produtos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).
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Relembre polêmica com a Ypê
A bactéria Pseudomonas aeruginosa foi encontrada nos produtos Ypê nos últimos meses, quando a Anvisa determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos seguintes produtos:
- Lava roupas líquido ypê express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011);
- lava roupas líquido tixan ypê (lotes 254031 e 193021);
- lava roupas líquido ypê power act (lotes 190021, 223021 e 228031).
A decisão da agência de saúde provocou uma onda de reações políticas nas redes sociais vindas do apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passaram a publicar vídeos utilizando produtos da marca em tom de protesto contra a medida.
Nomes famosos como a influenciadora Jojo Todynho e ator global Julio Rocha, se manifestaram a favor da empresa de sabão.
A mesma bactéria foi encontrada no lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 da água mineral sem gás Crystal, que também foi suspenso em junho deste ano.