Anvisa suspende água premium com bactéria similar a de produtos Ypê

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Dois lotes da Água Mineral Mamba Water tiveram as vendas suspensas após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quinta-feira, 16. A decisão ocorreu devido à identificação da presença da bactéria Pseudomonas nos produtos.

A empresa HNK BR Indústria de Bebidas Ltda, responsável pela marca Mamba Water, informou o recolhimento voluntário dos lotes 13 e 14 da bebida sem gás com 350 ml, após realização de testes que revelaram a presença da bactéria. A bebida é comercializada por até R$ 15.

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O microrganismo é semelhante ao que foi detectado nos detergentes da marca Ypê, tema de polêmicas de cunho político nos últimos meses. No caso anterior, tratava-se da Pseudomonas aeruginosa.

Pseudomonas é o nome da família, já Pseudomonas aeruginosa é um tipo específico de bactéria dentro do grupo.

Lotes proibidos

Os lotes 13 e 14, que foram proibidos, tiveram fabricação nos dias 3 e 4 de abril de 2026, com prazos de validade para 3 e 4 de abril de 2027.

Com a determinação, os produtos não podem ser vendidos, distribuídos e utilizados.

Energético também foi suspenso

Todos os energéticos da marca Mister Hemp também tiveram as vendas, divulgação e uso suspensos pela Anvisa nesta quinta. O caso não está ligado à presença de bactéria, mas sim falta de pesquisa.

De acordo com a medida, não foram realizados estudos de estabilidade que garantem a manutenção das características de segurança, composição e qualidade até o final do prazo de validade dos produtos.

Além disso, o fabricante não comprovou a regularização dos produtos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Relembre polêmica com a Ypê

A bactéria Pseudomonas aeruginosa foi encontrada nos produtos Ypê nos últimos meses, quando a Anvisa determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos seguintes produtos:

Lava roupas líquido ypê express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011);

lava roupas líquido tixan ypê (lotes 254031 e 193021);

lava roupas líquido ypê power act (lotes 190021, 223021 e 228031).

A decisão da agência de saúde provocou uma onda de reações políticas nas redes sociais vindas do apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passaram a publicar vídeos utilizando produtos da marca em tom de protesto contra a medida.

Nomes famosos como a influenciadora Jojo Todynho e ator global Julio Rocha, se manifestaram a favor da empresa de sabão.

A mesma bactéria foi encontrada no lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 da água mineral sem gás Crystal, que também foi suspenso em junho deste ano.