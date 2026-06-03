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Bactéria encontrada na água Crystal é igual a da Ypê; entenda riscos

Anvisa suspendeu ambos produtos devido à presença do microrganismo

Luiza Nascimento
Por
Produtos Ypê
Produtos Ypê - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A bactéria encontrada no lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 da água mineral sem gás Crystal, suspenso nesta quarta-feira, 3, é a mesma presente nos detergentes da marca Ypê, que foi tema de polêmicas de cunho político. Trata-se da Pseudomonas aeruginosa.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento da água após a identificação do microrganismo, após uma coleta de rotina realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF) e uma análise feita no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF).

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O lote tem 374,4 mil garrafas de 500 mililitros, produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027.

Já na Ypê, a bactéria foi encontrada em novembro de 2025, quando a Anvisa determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos seguintes produtos:

  • Lava roupas líquido ypê express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011);
  • lava roupas líquido tixan ypê (lotes 254031 e 193021);
  • lava roupas líquido ypê power act (lotes 190021, 223021 e 228031).

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Pseudomonas aeruginosa

A bactéria pode ser encontrada com facilidade na água, solo e em superfícies úmidas, conseguindo ser resistente ao sobreviver em diferentes ambientes e ação de agentes de limpeza e antibióticos.

A presença do microrganismos nos produtos indica uma possível falha nos processos de produção, armazenamento ou controle de qualidade.

Na maioria dos casos, a ingestão não costuma causar danos, se feita por pessoas saudáveis e em pouca quantidade.

No entanto, em algumas pessoas, a Pseudomonas aeruginosa pode causar diferentes tipos de infecções, como:

  • Urinárias;
  • respiratórias;
  • de pele;
  • nos olhos e ouvidos;
  • generalizadas na corrente sanguínea.

Polêmica bolsonarista com a Ypê

Além do caso ocorrido em novembro de 2025, a Anvisa também determinou a suspensão de lotes da Ypê com numeração final 1, no dia 7 de maio, desencadeando uma polêmica política.

A decisão da agência de saúde provocou uma onda de reações políticas nas redes sociais vindas do apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passaram a publicar vídeos utilizando produtos da marca em tom de protesto contra a medida.

Nomes famosos como a influenciadora Jojo Todynho e ator global Julio Rocha, se manifestaram a favor da empresa de sabão.

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Tags

bactéria Crystal. Ypê

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