Esponja de lavar pratos pode ser prejudicial a saúde; entenda

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Item comum da cozinha dos brasileiros, a esponja de lavar pratos pode ser prejudicial à saúde a longo prazo. De acordo com um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Bonn, na Alemanha, o atrito do material libera pequenas partículas de plástico na água.

Os cientistas explicaram que a liberação acontece durante a lavagem das louças, com o desgaste natural da esponja. O material desce pelo ralo da pia e contamina a água das casas, que posteriormente são despejadas em rios e mares.

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Segundo os dados, uma única pessoa libera de 0,682 a 4,212 gramas de microplásticos ao ano. Estimativas apontam que caso todas as pessoas da Alemanha utilizassem um único modelo de esponja, elas produziriam cerca de 355 toneladas de microplásticos anualmente.

Prejuízo na natureza

Apesar da maioria dos resíduos de microplásticos serem tratados em estações de esgotos, uma parcela deles alcança a natureza diretamente, através de mares e do solo.

Embora não seja uma das maiores fontes de poluição plástica na natureza, a esponja de cozinha pode contribuir para uma contaminação a longo prazo com a liberação contínua dessas partículas.

Problemas de saúde causados pelo microplástico

Além dos prejuízos na natureza, os microplásticos também são prejudiciais à saúde caso sejam ingeridos de forma frequente. A substância libera aditivos do plástico, como bisfenol e ftalato, que atuam como desreguladores hormonais.

O acúmulo de microplástico no organismo também ocasiona em respostas inflamatórias, estresse oxidativo e problemas respiratórios ou cardiovasculares, que podem levar a doenças graves.