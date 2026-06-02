Paixão pela Copa do Mundo pode afetar coração; saiba como se proteger

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Esperada por brasileiros e fanáticos de futebol do mundo inteiro, a Copa do Mundo vai começar em menos de 10 dias. Apesar da diversão, a paixão pela competição pode vir acompanhada de problemas de saúde, sobretudo ligados ao coração.

Para algumas pessoas, especialmente aquelas que já possuem fatores de risco, cada lance pode se transformar em um perigo real para a saúde cardiovascular.



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Um caso famoso relacionado ao momento é a morte do humorista Cláudio Besserman Vianna, o Bussunda, do programa Caceta & Planeta, da TV Globo. Aos 43 anos, ele sofreu um infarto fulminante, em meio ao Mundial ocorrido na Alemanha, em 2006, há 20 anos.

Mas essa não foi uma situação isolada. De acordo com um levantamento realizado pela Universidade de São Paulo (USP), com base nas últimas quatro Copas, houve um aumento de até 16% nas internações relacionadas a problemas cardíacos durante os jogos da Seleção Brasileira.

O portal A TARDE conversou com Rodolfo Dourado, cardiologista e coordenador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardiológica do Hospital da Bahia, para entender os perigos e saber os cuidados que os torcedores devem ter antes e durante as partidas.

Torcedores no Pelourinho, durante Copa do Mundo de 2022 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Entenda como o corpo funciona ao assistir um jogo

Segundo o especialista, os grandes eventos esportivos despertam emoções mais intensas, sobretudo nos brasileiros que têm um padrão passional e tendem a se envolver profundamente com a disputa.

"É comum o organismo liberar alguns hormônios como adrenalina, noradrenalina, que aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial, o consumo de oxigênio pelo coração e por vários órgãos do corpo", explicou.

Rodrigo alerta que o pico de estresse agudo pode levar à ruptura de placa de ateroma, que é o acúmulo de gordura na parede das artérias, sobretudo aquelas mais moles. A situação pode levar à obstrução, causando um infarto agudo no miocardio, ou até mesmo um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em pessoas mais vulneráveis.

"O organismo, às vezes, interpreta como uma situação de luta ou fuga, e se prepara para uma situação de estresse. O coração trabalha mais para bombear esse excesso de sangue e aumenta seu consumo de oxigênio. São condições que fazem o organismo se agitar e isso pode ser um gatilho para um evento cardiovascular", alerta.

Quais pacientes têm mais riscos?

Pessoas que já tiveram um evento cardiovascular;

histórico de doença coronariana;

aqueles com insuficiência cardíaca ou arritimia;

que passaram por AVC;

obesos;

sedentários;

hipertensos;

diabéticos;

colesterol alto;

população com estresse crônico;

tabajistas.

"Se não estiverem bem controlados, em um evento de um estresse agudo, de ansiedade e de um envolvimento emocional maior, vão estar mais suscetíveis", pontuou o cardiologista.

Torcida do Brasil no Farol da Barra durante Copa do Mundo de 2018 - Foto: Tiago Caldas / Ag. A Tarde

Saiba como driblar riscos ao assistir os jogos

O futebol, sobretudo durante a Copa do Mundo, é um evento social, que que faz parte do bem-estar e, por vezes, das regras de convivência da sociedade.

Apesar dos riscos reais, mesmo quem está no grupo de risco não tem necessidade de deixar de assistir às partidas, desde que o momento seja vivenciado de forma saudável.

Segundo o médico, para garantir a segurança, é necessário:

Realização de check-up antes da Copa do Mundo;

Seguir com o uso de medicações de uso contínuo;

Não misturar medicamentos e bebidas alcoólicas;

Se beber, consumir álcool de forma moderada;

Dormir bem

Evitar situações de briga e estresse;

Optar por assistir os jogos em ambientes tranquilos;

Reduzir alimentos muito salgados ou condimentados;

Evitar consumir energético.

Torcida do Brasil no Farol da Barra na Copa do Mundo de 2018 - Foto: Tiago Caldas / Ag. A Tarde

Não ignore os sinais!

As orientações podem evitar os eventos cardíacos, no entanto, é preciso estar atento os sinais e agir rapidamente. Dourado alerta para os sintomas clássicos cardiovasculares que não podem ser ignorados, como:

Dor no peito pressão;

falta de ar;

coração muito acelerado, associado ou não à sudorese,;

dor no braço com aperto de forte intensidade, comumente irradiada para a mandúbula;

dor de cabeça muito intensa;

fraqueza súbita em algum órgão.

"Devem, sobretudo, se persistir, ser tratados com a devida atenção, ou principalmente se fugir do padrão, que nunca sentiu antes, ou que sentiu e vem recorrendo. Em um ambiente de comemoração pode se interpretar como indigestão, como gases, mas deve tentar manter sempre a relevância adequada. Melhor, mesmo parando a comemoração, procurar um pronto atendimento", sugeriu.

Com os cuidados necessários, é possível viver a paixão pelo futebol sem colocar a saúde em risco.



"Tem que tratar o futebol como uma diversão, não como uma luta, não como uma briga, não com motivo de indisposição. Tratando como diversão, você vai usufruir do que ele lhe dá de melhor, sem colocar risco da sua saúde", finalizou o cardiologista Rodolfo Dourado.

Torcedores no Farol da Barra na Copa do Mundo de 2018 - Foto: Margarida Neide / Ag. A Tarde

Copa do Mundo 2026

O Mundial de 2026 será a maior da história, sendo a primeira com 48 seleções, 104 partidas e com três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México.

A competição vao ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho, sendo a estreia da Seleção Brasileira em 13 de junho, contra o Marrocos.

Rumo ao hexacampeonato, o Brasil integra o Grupo C, e também tem confrontos certos contra Haiti (19/06) e Escócia (24/06).