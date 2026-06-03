Lote da água Crystal deve ser recolhido após presença de bactéria

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Um lote da água mineral sem gás da marca Crystal deve ser recolhido dos mercados e ter a comercialização e distribuição suspensa, após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desta quara-feira, 3. A decisão ocorreu após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto.

O lote em questão é o LZ1 VAL200127 3 P 200126, fabricado pela Mineração Bom Jesus Ltda., em Luziânia, no estado de Goiás. Ele tem 374,4 mil garrafas de 500 mililitros, produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027.

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O Distrito Federal recebeu a maior parte da mercadoria, sendo 230.443 garrafas. Já outras cidades de Goiás ficaram com 66.768 unidades. Além disso, 75.750 tiveram como destino o interior de São Paulo e 1.439 foram enviadas ao Tocantins.

Até o momento, não há registros de reclamações de consumidores relacionados ao lote. A Crystal faz parte do Grupo Coca-Cola e produz a mercadoraia a partir de fontes minerais espalhadas por todo o Brasil.

Como começou a investigação?

Uma coleta de rotina realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF) foi responsável pela investigação. Após uma análise feita no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi identificada.

Em seguida, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), constatou o caso, dando origem ao Laudo de Análise Fiscal Definitivo nº 76.CP.0/2026.

Diante das provas, a vigilância sanitária determinou a interdição do lote e comunicou à Anvisa, que tomou a decisão da suspensão devido ao descumprimento de normas que estabelecem os padrões microbiológicos para alimentos e águas envasadas, podendo causar danos à saúde da população.

Para evitar os riscos, os consumidores devem verificar os produtos da marca antes de usá-los, tendo certeza que não se trata do lote LZ1 VAL200127, identificado no rótulo.

Quem já comprou, deve aguardar as orientações da fabricante sobre os procedimentos de devolução e reembolso.