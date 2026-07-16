Martagão Gesteira agenda corrida beneficente para o dia 15 de novembro

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A Corrida Colorida do Martagão Gesteira já tem data definida: será realizada no dia 15 de novembro. O evento beneficente, que integra o calendário anual de mobilização da instituição, reunirá participantes em uma grande ação de solidariedade para fortalecer o atendimento prestado a milhares de crianças e adolescentes de toda a Bahia.

“O Martagão Gesteira acredita que o cuidado com a saúde de crianças e adolescentes vai além dos muros do hospital. Por isso, iniciativas como a Corrida Colorida são fundamentais para aproximar a instituição da comunidade, fortalecer a rede de apoio em torno da causa da saúde infantojuvenil e mobilizar a sociedade para contribuir com a manutenção e ampliação dos serviços oferecidos”, destaca a diretora operacional do hospital, Andrezza Santana.

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A Corrida Colorida é uma das principais ações de mobilização social promovidas pelo Martagão Gesteira e busca incentivar a prática de atividades físicas, a integração entre famílias e amigos e a solidariedade em prol da saúde infantojuvenil. Mais informações sobre inscrições, percurso, kits e programação serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da instituição.

O Martagão

Referência em alta complexidade pediátrica na Bahia, o Martagão Gesteira atua há mais de 60 anos no atendimento de crianças e adolescentes de todo o estado. A instituição oferece 27 especialidades médicas, com destaque para oncologia, neurologia e cardiologia, realizando procedimentos de média e alta complexidade.

Exclusivamente pediátrico, o hospital conta com cerca de 239 leitos, incluindo unidades de terapia intensiva, UTI neonatal e a Unidade de Treinamento para Desospitalização (UTD).

Segundo dados do DataSUS (2025), o Martagão responde, considerando a faixa pediátrica, por aproximadamente 50% das cirurgias oncológicas realizadas pelo SUS na Bahia, cerca de 50% dos tratamentos oncológicos, aproximadamente 20% das cirurgias neurológicas e 30% das cirurgias cardíacas no estado.

A instituição também realizou 100% dos transplantes de medula óssea em crianças e adolescentes pelo SUS e ultrapassa a marca de 230 mil atendimentos por ano.