Sete cientistas do Butantan entram em ranking mundial de impacto

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O Instituto Butantan voltou a figurar entre os centros de pesquisa de maior relevância científica do planeta. Sete pesquisadores da instituição foram incluídos no ranking Best Scientists by Discipline 2026, elaborado pela Research.com, que reúne os cientistas de maior impacto em diferentes áreas do conhecimento.

Esta é a segunda vez consecutiva que o Butantan aparece na lista, reforçando a presença da pesquisa brasileira em um dos levantamentos internacionais mais utilizados para avaliar influência acadêmica.

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Quem são os pesquisadores reconhecidos

Os cientistas do Butantan incluídos na edição de 2026 são:

Esper Kallás

Rui Curi

Ana Maria Moura-da-Silva

Sergio Verjovski Almeida

Vanderson Rocha

Darci Moraes Barros-Battesti

Antonio Carlos Martins Camargo

Os pesquisadores atuam em áreas estratégicas para a saúde pública, como imunologia, doenças infecciosas, biologia molecular, microbiologia, genômica, hematologia, oncologia, bioquímica, toxinologia e parasitologia.

Destaque entre os cientistas brasileiros

No recorte nacional do ranking, alguns pesquisadores do Butantan aparecem entre os mais bem colocados do país em suas respectivas áreas:

Rui Curi ocupa a 3ª posição em Biologia e Bioquímica.

Ana Maria Moura-da-Silva aparece em 5º lugar em Biologia Molecular.

Sergio Verjovski Almeida está na 8ª colocação em Biologia Molecular.

Esper Kallás figura em 13º lugar em Imunologia.

Vanderson Rocha ocupa a 17ª posição em Medicina.

Darci Moraes Barros-Battesti aparece em 50º lugar em Ciência Animal e Veterinária.

Antonio Carlos Martins Camargo está na 109ª posição em Biologia e Bioquímica.

Como o ranking é calculado

O Best Scientists by Discipline utiliza indicadores bibliométricos para medir o impacto da produção científica de cada pesquisador. Entre os principais critérios estão:

Índice H - indicador que relaciona quantidade de publicações e número de citações recebidas;

Total de artigos científicos publicados;

Volume de citações na literatura internacional;

Relevância das contribuições para a área de atuação.

Quanto maior o número de estudos citados por outros pesquisadores ao redor do mundo, maior tende a ser a pontuação do cientista no ranking.

Pesquisas que impactam a saúde pública

As linhas de pesquisa desenvolvidas pelos cientistas reconhecidos abrangem alguns dos temas mais relevantes da medicina contemporânea.

Entre os estudos conduzidos pelo grupo estão investigações sobre HIV, desenvolvimento de vacinas, mecanismos de inflamação, venenos de serpentes, esquistossomose, além de pesquisas com terapia celular CAR-T para tratamento de cânceres do sangue.

Os pesquisadores também atuam em estudos sobre carrapatos e sobre compostos presentes no veneno da jararaca que contribuíram para o desenvolvimento de medicamentos usados no controle da pressão arterial.

O peso internacional do Butantan

Fundado em 1901, o Instituto Butantan é um dos principais centros de pesquisa biomédica da América Latina e ganhou projeção internacional durante a pandemia de covid-19 com a produção de vacinas e estudos em doenças infecciosas.

A presença recorrente da instituição em rankings globais amplia a visibilidade da ciência brasileira e demonstra a capacidade do país de produzir conhecimento com repercussão internacional.

Reconhecimento da ciência brasileira

Para especialistas, a inclusão de sete pesquisadores do Butantan em uma lista global de impacto científico reforça a importância do investimento contínuo em pesquisa, formação de recursos humanos e inovação tecnológica.

Em um cenário de crescente competição internacional por produção científica, o resultado coloca o instituto entre as instituições brasileiras com maior presença em pesquisas de alcance global.