POLÍCIA
Jovem promessa do futebol do interior da Bahia morre em acidente de moto
Atleta chegou a ser socorrido por equipes do Samu, mas não resistiu aos ferimentos
A morte do jogador de futebol amador Carlos Eduardo França Carmo, de 20 anos, causou comoção em Alagoinhas, no agreste baiano. O jovem morreu na noite de segunda-feira, 20, após a motocicleta que conduzia atingir um cavalo no bairro Miguel.
Segundo as informações, Carlos Eduardo havia acabado de deixar a namorada na casa da mãe e seguia de volta para casa quando ocorreu a colisão frontal com o animal.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro. Ao chegarem ao local, os profissionais encontraram o motociclista em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na cena do acidente.
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Conhecido no futebol amador da região, Carlos Eduardo atuava por equipes de Alagoinhas e de municípios vizinhos. A morte do atleta gerou manifestações de pesar nas redes sociais, onde clubes destacaram a passagem do jovem pelos times.
Em nota, o Meninos de Seu Zé lamentou a perda do jogador e prestou homenagem. "Nos despedimos de um jovem que fez parte da nossa história e vestiu a nossa camisa com orgulho", publicou a equipe.
As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. O velório acontece no bairro Miguel, enquanto o sepultamento está previsto para a tarde desta terça-feira, 21, no Cemitério Praça da Saudade, em Alagoinhas.