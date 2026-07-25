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OFICIALIZAÇÃO

Magno Lavigne defende união da esquerda ao lançar candidatura à Alba

Candidato defendeu que a federação PSOL-Rede mantenha canais de diálogo abertos

Rodrigo Tardio
Por
Lavigne pontuou que divergências internas não podem se sobrepor ao objetivo de combater forças conservadoras na Bahia
Lavigne pontuou que divergências internas não podem se sobrepor ao objetivo de combater forças conservadoras na Bahia - Foto: José Cruz | Agência Brasil

A convenção estadual da Federação PSOL-Rede oficializou, às 14h da última sexta-feira, 24, a candidatura de Magno Lavigne (PSOL-Rede) ao cargo de deputado estadual nas eleições deste ano.

O ato político foi realizado no Fiesta Bahia Hotel, no bairro do Itaigara, em Salvador.

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Após ter o nome chancelado para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa (AL-BA), Lavigne destacou que a articulação de um bloco progressista unificado permanece como o desafio prioritário para a corrida eleitoral.

Embora tenha ponderado que o cenário ideal seria a convergência das forças de esquerda logo no primeiro turno, o candidato defendeu que a federação mantenha os canais de diálogo abertos para garantir convergência em um eventual segundo turno.

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Discordância

Durante o encontro, o representante da Rede discordou de setores da esquerda que mantêm postura crítica em relação à gestão estadual.

Para Lavigne, divergências internas não podem se sobrepor ao objetivo de combater as forças conservadoras na Bahia, representadas, de acordo com ele, pelo grupo político encabeçado por ACM Neto.

Reconhecimento

Lavigne ressaltou ainda a necessidade de reconhecer as entregas promovidas pelas gestões do PT, citando avanços em áreas como saúde, educação, infraestrutura e fomento à agricultura familiar.

Por fim, o pré-candidato pontuou que o papel da federação extrapola o calendário das urnas e exige o compromisso contínuo com a construção de um programa político focado no desenvolvimento sustentável, na defesa das instituições democráticas e na promoção da justiça social no estado.

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Tags

candidatura deputado estadual eleições 2026 Magno Lavigne PSOL-REDE

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