Flávio diz que receberá faixa presidencial de Jair Bolsonaro

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou neste sábado, 25, durante a convenção nacional do partido, que, se vencer as eleições de outubro, receberá a faixa presidencial do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado e preso por tentativa de golpe de Estado.

No discurso, Flávio reforçou ainda que pretende dar continuidade ao legado político do pai e afirmou que, apesar de ter um perfil mais moderado, carrega os mesmos valores da família Bolsonaro.

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"Eu posso ser mais calmo, mais sorridente, mais tranquilo e moderado, mas aqui tem sangue de Bolsonaro. Em janeiro de 2027, Jair Bolsonaro vai subir aquela rampa do Planalto junto com a gente", disse.

Flávio também aproveitou a ocasião para defender o pai: "O maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que o país já presenciou."

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em regime fechado, mas por questões de saúde cumpre prisão domiciliar.

Aceno ao eleitorado feminino

Flávio foi chamado ao palco pela esposa, Fernanda Bolsonaro, que afirmou que o Brasil "não aguenta mais quatro anos de PT" e citou o aumento da violência contra a mulher.

O discurso também contou com a participação da economista Daniella Marques (Republicanos), ex-presidente da Caixa Econômica Federal e um dos nomes cotados para ocupar a vaga de vice na chapa.

A definição, porém, depende de uma eventual aliança com o Republicanos, ainda em negociação.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não compareceu ao evento.