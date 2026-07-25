ELEIÇÕES 2026
Flávio diz que receberá faixa presidencial de Jair Bolsonaro
Candidato à Presidência voltou a defender inocência do pai
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou neste sábado, 25, durante a convenção nacional do partido, que, se vencer as eleições de outubro, receberá a faixa presidencial do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado e preso por tentativa de golpe de Estado.
No discurso, Flávio reforçou ainda que pretende dar continuidade ao legado político do pai e afirmou que, apesar de ter um perfil mais moderado, carrega os mesmos valores da família Bolsonaro.
"Eu posso ser mais calmo, mais sorridente, mais tranquilo e moderado, mas aqui tem sangue de Bolsonaro. Em janeiro de 2027, Jair Bolsonaro vai subir aquela rampa do Planalto junto com a gente", disse.
Flávio também aproveitou a ocasião para defender o pai: "O maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que o país já presenciou."
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em regime fechado, mas por questões de saúde cumpre prisão domiciliar.
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Flávio foi chamado ao palco pela esposa, Fernanda Bolsonaro, que afirmou que o Brasil "não aguenta mais quatro anos de PT" e citou o aumento da violência contra a mulher.
O discurso também contou com a participação da economista Daniella Marques (Republicanos), ex-presidente da Caixa Econômica Federal e um dos nomes cotados para ocupar a vaga de vice na chapa.
A definição, porém, depende de uma eventual aliança com o Republicanos, ainda em negociação.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não compareceu ao evento.