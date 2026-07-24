VOLTOU ATRÁS?
Paz no clã Bolsonaro: Michelle e Flávio devem gravar vídeo juntos após crise
Ex-primeira-dama e enteado romperam há cerca de um mês
Após um mês de crise, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) deverão gravar juntos um vídeo para as redes sociais.
Segundo o blog da Natuza Nery, do g1, a ideia é que a gravação seja o último passo de uma operação para encerrar a crise entre os dois e mostrar publicamente a reconciliação.
Até o momento, não há data definida para o encontro.
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O rompimento
Há cerca de um mês, o desentendimento veio a público. Michelle afirmou ter sido “apunhalada” e “humilhada” pelo enteado. A crise teve origem em divergências sobre as articulações do PL no Ceará.
De acordo com a ex-primeira-dama, Flávio disse, durante uma conversa por telefone, que ela deveria ficar fora das decisões do partido e que ainda não entendia de política.
O rompimento se tornou um problema para a pré-campanha presidencial do filho de Jair Bolsonaro. Michelle tem influência entre mulheres, evangélicos e eleitores conservadores, grupos considerados fundamentais para a candidatura do senador.
Pedido de desculpas
Flávio publicou, na quinta-feira, 23, um novo vídeo em que pediu desculpas à ex-primeira-dama por “momentos que causaram desconforto”. Além disso, ele pediu o apoio de Michelle à campanha e afirmou que ela inspira muitas mulheres.
“Aceito teu pedido. Eu te desculpo”, respondeu Michelle pouco tempo depois. A ex-primeira-dama também sinalizou que os dois irão conversar e unir forças na campanha.
A estratégia, ainda de acordo com o blog, foi organizada em três etapas:
- O pedido de desculpas de Flávio
- A resposta de Michelle
- Um vídeo com os dois juntos.