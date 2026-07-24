Paz no clã Bolsonaro: Michelle e Flávio devem gravar vídeo juntos após crise

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Após um mês de crise, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) deverão gravar juntos um vídeo para as redes sociais.

Segundo o blog da Natuza Nery, do g1, a ideia é que a gravação seja o último passo de uma operação para encerrar a crise entre os dois e mostrar publicamente a reconciliação.

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Até o momento, não há data definida para o encontro.

O rompimento

Há cerca de um mês, o desentendimento veio a público. Michelle afirmou ter sido “apunhalada” e “humilhada” pelo enteado. A crise teve origem em divergências sobre as articulações do PL no Ceará.

De acordo com a ex-primeira-dama, Flávio disse, durante uma conversa por telefone, que ela deveria ficar fora das decisões do partido e que ainda não entendia de política.

O rompimento se tornou um problema para a pré-campanha presidencial do filho de Jair Bolsonaro. Michelle tem influência entre mulheres, evangélicos e eleitores conservadores, grupos considerados fundamentais para a candidatura do senador.

Pedido de desculpas

Flávio publicou, na quinta-feira, 23, um novo vídeo em que pediu desculpas à ex-primeira-dama por “momentos que causaram desconforto”. Além disso, ele pediu o apoio de Michelle à campanha e afirmou que ela inspira muitas mulheres.

“Aceito teu pedido. Eu te desculpo”, respondeu Michelle pouco tempo depois. A ex-primeira-dama também sinalizou que os dois irão conversar e unir forças na campanha.

A estratégia, ainda de acordo com o blog, foi organizada em três etapas: