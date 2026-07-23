PL descarta aliada de Michelle e aumenta crise no clã Bolsonaro

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A queda de braço entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro ganhou novos contornos no Ceará, berço da crise entre no clã: o diretório estadual do Partido Liberal (PL Ceará) confirmou, na quarta-feira, 22, o apoio ao nome de Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo do estado.

A decisão, que prevê a indicação de Alcides Fernandes como candidato ao Senado na chapa majoritária, rifa a deputada Priscila Costa, aliada de primeira hora de Michelle, da disputa por uma das duas cadeiras no Congresso Nacional.

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A insistência recente de Michelle, que criticou o apoio do PL a Ciro, culminou na publicação de um vídeo por parte da ex-primeira-dama com críticas ao enteado.

Michelle chegou a deixar o comando do PL Mulher, um dos núcleos mais importantes da legenda bolsonarista.

Ciro Gomes agradece apoio

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ciro disse estar “profundamente honrado” com o respaldo do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi opositor ferrenho nos pleitos de 2018 e 2022.

“Estamos talvez dando, aqui do Ceará, um exemplo para o Brasil de diminuir essa radicalização política, de confrontação ideológica, para trabalharmos juntos [...] e ajudar o povo a superar os seus problemas”, declarou o pré-candidato.

Cenário eleitoral e racha familiar

Com a indicação, Alcides Fernandes enfrentará nas urnas o senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro, que buscará a reeleição integrado à base do governador Elmano de Freitas (PT). Rompidos politicamente desde 2022, os irmãos estarão em palanques opostos.

Ciro aproveitou o anúncio para subir o tom contra a atual gestão estadual, afirmando que o Ceará enfrenta um "momento grave de violência e corrupção" e que "o governo do estado abandonou o nosso povo".

Coalizão "Unir para Mudar"

Governador do Ceará entre 1991 e 1994, Ciro volta a disputar o Executivo estadual após mais de três décadas. A coligação, batizada de “Unir para Mudar”, deve reunir siglas como PSDB, PL, União Brasil e PP.

A expectativa é que a chapa seja encorpada nos próximos dias com a confirmação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União Brasil), como candidato a vice-governador, e do ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) ocupando a segunda vaga ao Senado.