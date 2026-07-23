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RECONCILIAÇÃO

Michelle aceita desculpas de Flávio Bolsonaro e abre diálogo: “Coragem”

Ex-primeira-dama afirmou que irá "ajustar detalhes" com o enteado e "salvar o Brasil"

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Os dois estavam brigados desde "desabafo" publicado em junho
Os dois estavam brigados desde "desabafo" publicado em junho - Foto: Marina Uezima | Brazil Photo Press via AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aceitou o pedido de desculpas públicas feito pelo seu enteado, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro. Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 23, ela afirmou que recebeu as desculpas “com muita paz” e abriu a possibilidade de retomada de diálogo com Flávio.

Na publicação também ressaltou a necessidade de superar divergências e focar em objetivos comuns. Michelle destacou a importância da união por Jair Bolsonaro e pelas famílias brasileiras.

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"Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir ao público para pedir desculpas tem muito valor, e poucos homens teriam coragem de fazer isso. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e, juntos, vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil", disse a ex-primeira-dama.

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Pedido de desculpas

Nesta quinta, Flávio Bolsonaro convidou Michelle Bolsonaro a integrar a campanha deste ano após desentendimentos entre os dois. Na gravação, o senador também pediu desculpas por "momentos que causaram desconforto". Até então, a ex-primeira-dama tinha apenas curtido a publicação do enteado.

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“Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar. O nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós, desprendimento, humildade, coragem e espírito de união para honrar o seu legado. As portas estão abertas”, disse Flávio Bolsonaro.

Desentendimento

O desgaste entre Michelle e Flávio ganhou dimensão pública após a ex-primeira-dama publicar, no dia 24 de junho, um vídeo nas redes sociais afirmando que havia sido "maltratada", "desrespeitada" e "humilhada" pelo enteado durante discussões sobre a estratégia eleitoral do partido no Ceará.

Desde então, aliados relatam dificuldades para reaproximar os dois. A situação tem preocupado o PL, já que Michelle é considerada uma peça importante da campanha de Flávio para ampliar o apoio do eleitorado feminino. A ex-primeira-dama, no entanto, tem se distanciado politicamente do enteado.

A crise se intensificou após ela deixar a presidência do PL Mulher, braço feminino do partido, durante reunião com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, no início de julho.

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Campanha eleitoral 2026 Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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