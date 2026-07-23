Candidatos ao Planalto miram a Bahia e garantem palanques eleitorais

O tabuleiro eleitoral baiano acompanha os movimentos políticos a nível nacional no processo de formação de alianças e construção de palanques para as eleições de outubro deste ano. Os candidatos ao Palácio do Planalto observam as candidaturas na Bahia para tal aproximação.

A estratégia tem como objetivo garantir esses palanques, sejam oficiais ou 'oficiosos', no quarto maior colégio eleitoral do país, visto como fundamental para o bom desempenho ou vitória na eleição presidencial.

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O portal A TARDE fez um levantamento, com base nos movimentos declarações recentes, para entender o cenário presidencial na Bahia.

Lula e Caiado garantem palanques na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá, mais uma vez, palanque garantido na Bahia. A aliança com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que terá seu nome à reeleição sacramentado com a presença do chefe do Planalto, no dia 1º de agosto, coloca o líder petista em condição de vantagem com relação aos demais adversários.

A dobradinha tem dado certo nos últimos anos. Em 2022, por exemplo, Lula e Jerônimo obtiveram sucesso na parceria, reafirmada em comícios, carreatas e atos de campanha. Nas urnas, a estratégia do PT resultou no seguinte recorte:

1º Turno: Lula (69.73%) - Jerônimo (49.45%)

2º Turno: Lula (72.12%) - Jerônimo (52.79%)

Jerônimo Rodrigues também usou da parceria para fortalecer sua candidatura, pregando que os dois juntos no poder seria essencial para o avanço de questões estruturais importantes na Bahia, o que funcionou.

A expectativa, segundo apuração do portal A TARDE, em conversas recentes com interlocutores, é apostar novamente na dobradinha vencedora, fazendo da Bahia um ponto fundamental para a reeleição de Lula, mais uma vez.

Se o atual presidente já tem seu palanque consolidado ao lado de Jerônimo, Ronaldo Caiado, que tem oscilado entre terceira e quarta colocação nos levantamentos recentes para o Palácio do Planalto, de acordo com a AtlasIntel, busca garantir sua parceria

Caiado terá ACM Neto (União Brasil), ex-prefeito de Salvador e candidato da oposição ao governo da Bahia, como fiador da sua campanha no estado. A estratégia adotada por Neto é diferente do que aconteceu em 2022, quando também foi postulante ao Palácio de Ondina, mas sem ter um nome da corrida presidencial ao seu lado.

Ronaldo Caiado, no entanto, não terá apoio do seu partido, o PSD, que caminhará ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e, por consequência, do presidente Lula.

Durante a convenção que sacramentou sua candidatura ao governo, na quarta-feira, 22, Neto encerrou as especulações sobre um possível apoio a outro nome, reforçando sua promessa de caminhar com o ex-governador de Goiás.

"Também já digo aqui a minha relação histórica, antiga, de amizade, fraterna, de muitos anos com o pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado e, por motivos óbvios e naturais, eu não teria como adotar outra posição. Agora, todos nós aqui compreendemos que cada um vai ter o seu papel e que o que nos une e nos move é o propósito de mudar a Bahia", afirmou o candidato.

Aliados garantem apoio a Flávio Bolsonaro

Sem apoio oficial de um candidato ao governo da Bahia, o senador Flávio Bolsonaro (PL) terá no ex-ministro João Roma (PL), candidato ao Senado, o seu principal cabo eleitoral na Bahia.

Roma será postulante ao Senado na chapa encabeçada por ACM Neto. A tendência é que ele atue como 'porta-voz' da candidatura de Flávio na Bahia, a fim de garantir uma boa margem de votos para o nome 'ungido' pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

João Roma também deve recepcionar Flávio Bolsonaro em agendas de campanha do senador no estado, ainda sem qualquer previsão.