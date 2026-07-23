Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

CARIMBO

PSB marca convenção e oficializa Geraldo Alckmin na vice de Lula

Encontro na próxima quarta-feira, 29, em Brasília, sela manutenção da aliança de 2022

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Alckmin superou desconfianças iniciais de setores mais à esquerda do PT
Alckmin superou desconfianças iniciais de setores mais à esquerda do PT - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) marcou oficialmente para a próxima quarta-feira, dia 29, em Brasília, a realização de sua convenção nacional. O ato político vai chancelar o nome do atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, como companheiro de chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará a reeleição no pleito de outubro.

O evento de confirmação deve contar com a presença de Lula e das principais lideranças dos partidos do campo de centro-esquerda.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com a oficialização, a articulação governista reativa a dobradinha da campanha de 2022, quando o ex-metalúrgico recorreu a um quadro de histórica trajetória na centro-direita para liderar uma ampla frente política e derrotar Jair Bolsonaro.

Ao longo do mandato, Alckmin superou desconfianças iniciais de setores mais à esquerda do PT e construiu uma convivência fluida com o chefe do Executivo.

Leia Também:

DISCREPÂNCIA

Prefeito de Itapé é notificado por divergência de 2 milhões em contas
Prefeito de Itapé é notificado por divergência de 2 milhões em contas imagem

OMISSÃO

Prefeitura de Conquista recorre para negar salário mínimo a 3 autistas
Prefeitura de Conquista recorre para negar salário mínimo a 3 autistas imagem

BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS

Forte São Marcelo deve receber restaurantes e espaço para shows após reforma
Forte São Marcelo deve receber restaurantes e espaço para shows após reforma imagem

Relação

Apesar de terem atuado em lados opostos da política nacional durante mais de duas décadas, ambos mantiveram uma relação pública sem divergências ostensivas.

Paralelamente à Vice-Presidência, Alckmin acumulou por mais de três anos o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No cargo, ganhou projeção ao liderar as complexas negociações diplomáticas e comerciais com o governo dos Estados Unidos, na sequência do impacto do "tarifaço" de 50% aplicado sobre produtos brasileiros em julho de 2025.

Sondagens

Apesar da sintonia com Lula, o posto de vice chegou a ser ventilado em conversas de bastidor entre o PT e legendas de centro, como o MDB, na tentativa de estender o arco de alianças da reeleição. As sondagens, contudo, não ultrapassaram as etapas preliminares.

A consolidação da chapa também superou fricções pontuais na montagem dos palanques estaduais. PT e PSB enfrentaram ruídos na definição de candidaturas em praças estratégicas como São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal, onde quadros pesessobistas questionaram exigências impostas pela hegemonia petista.

A despeito dos atritos regionais, o PSB reafirma sua posição de fiador central da governabilidade. Para a campanha deste ano, a coligação de Lula deve agregar formalmente, além do PSB, a federação PT-PCdoB-PV, o PDT, o PSOL e legendas moderadas de menor porte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

convenção Geraldo Alckmin Lula PSB

Relacionadas

Mais lidas