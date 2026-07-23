Forte São Marcelo deve receber restaurantes e espaço para shows após reforma

Equipamento que é um dos grandes símbolos da Baía de Todos-os-Santos, o Forte São Marcelo irá receber obras de revitalização para ser reaberto à população após 15 anos de portas fechadas. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, o projeto ainda está em elaboração e prevê o recebimento de restaurantes, espaço para shows e a reforma do píer de atracação.

Fontes consultadas pela reportagem indicaram que a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) deverá apresentar, em 90 dias contados a partir de 22 de junho, um projeto de recuperação do Forte São Marcelo. No momento, o Governo do Estado está fazendo um relatório sobre o estado atual da estrutura para a elaboração do planejamento.

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A ideia é de que, após a revitalização do espaço, a sua administração seja concedida à iniciativa privada para operação do equipamento turístico. De acordo com a apuração do A TARDE, a elaboração da licitação pode demorar cerca de seis meses e pode variar conforme o resultado das eleições de outubro.

Recuperação

A reportagem conversou com o titular da Setur, Maurício Bacelar, que confirmou a elaboração do plano de recuperação do espaço e futura cessão à iniciativa privada. O secretário destacou que o Forte São Marcelo possui uma “arquitetura única” e será explorada turisticamente na capital baiana.

Secretário de Turismo, Maurício Bacelar - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

“Nesse momento nós estamos levantando as condições físicas do Forte e fazendo um projeto, construindo um projeto de recuperação das instalações físicas, as instalações sanitárias, instalações elétricas… Então, iremos para a iniciativa privada, com os empresários, discutir um projeto de ocupação e de exploração desse Forte, que é o único no mundo e que é uma referência da arquitetura de Salvador”, explicou Bacelar.

Governo assume administração

No dia 22 de junho deste ano, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) oficializou a cessão gratuita do Forte São Marcelo ao Governo da Bahia. O monumento está fechado para visitação pública desde 2011. De acordo com as diretrizes da portaria, a gestão tem o prazo de até 24 meses para cumprir os objetivos previstos e reabrir o equipamento ao público.

O termo de cessão possui validade de 20 anos e deixou a Setur responsável pelas obras de restauração e conservação, além da futura implementação de atividades voltadas ao lazer, turismo e promoção cultural no espaço.