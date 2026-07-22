Governo prevê edital do Centro de Convenções até o fim do ano

A construção do novo Centro de Convenções da Bahia está mais próxima. De acordo com o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, até o final deste ano o governo do Estado deve publicar um edital para o chamamento de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a realização das intervenções, a ser erguido no Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

O titular da pasta fez uma visita de cortesia ao Grupo A TARDE, na noite desta quarta-feira, 22, em que conheceu os projetos da instituição para o setor. Ele foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves; pelas gestoras comerciais Tatiane Couto e Marluce Barbosa; além de Ana Paula Lima, gestora de projetos especiais.

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Maurício Bacelar fez visita de cortesia ao grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 22 - Foto: Everton Santos/Ag. A TARDE

"O Centro de Convenções é um equipamento indutor de desenvolvimento urbano e a sua implantação demanda estudos profundos. E o governo do Estado fez estudos em toda a região metropolitana, entendendo um local para se construir um equipamento do tamanho do turismo da Bahia", afirmou ele.

"A partir desse estudo, o governo do Estado está ultimando uma licitação para abrir, para a iniciativa privada, através de uma parceria público-privada, a construção de um Centro de Convenções na área do Parque de Exposições. Entendemos que o equipamento ali abrigaria um desenvolvimento urbano daquela região, além de já ser servido pela linha do metrô, está localizado próximo ao aeroporto", completou.

Governo avalia construir novo Centro de Convenções em área no Parque de Exposições - Foto: Seagri / Divulgação

Turismo de avistamento de baleias

Ainda que a Bahia tenha a sua principal força no turismo durante o verão, o governo do Estado tem adotado medidas para atrair mais visitantes durante o período de baixa estação.

Segundo Maurício Bacelar, o governo do estado tem feito investimentos para diversificar a oferta. O titular da pasta afirmou que a gestão tem investido em novas experiências e novos produtos.

"Um exemplo é o turismo de avistamento de baleias. O litoral da Bahia é o litoral do Brasil que mais baleias de arte tem. Nessa temporada, que vai de julho a novembro, a nossa expectativa é que mais de 32 mil baleias estejam no litoral", comentou.

"Esse potencial do estado foi trabalhado, estruturado pelo governo. E hoje nós já vendemos essa experiência, desde o município de Jandaíra, na divisa com o estado de Sergipe, até o município de Mucuri, na divisa com o estado do Espírito Santo. Esse trabalho que nós temos desenvolvido proporciona que a gente tenha atividade turística durante os 12 meses do ano", acrescentou Maurício Bacelar.