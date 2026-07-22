TURISMO
Governo prevê edital do Centro de Convenções até o fim do ano
Secretário de Turismo, Maurício Bacelar, fez uma visita ao grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 22
A construção do novo Centro de Convenções da Bahia está mais próxima. De acordo com o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, até o final deste ano o governo do Estado deve publicar um edital para o chamamento de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a realização das intervenções, a ser erguido no Parque de Exposições, na Avenida Paralela.
O titular da pasta fez uma visita de cortesia ao Grupo A TARDE, na noite desta quarta-feira, 22, em que conheceu os projetos da instituição para o setor. Ele foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves; pelas gestoras comerciais Tatiane Couto e Marluce Barbosa; além de Ana Paula Lima, gestora de projetos especiais.
"O Centro de Convenções é um equipamento indutor de desenvolvimento urbano e a sua implantação demanda estudos profundos. E o governo do Estado fez estudos em toda a região metropolitana, entendendo um local para se construir um equipamento do tamanho do turismo da Bahia", afirmou ele.
"A partir desse estudo, o governo do Estado está ultimando uma licitação para abrir, para a iniciativa privada, através de uma parceria público-privada, a construção de um Centro de Convenções na área do Parque de Exposições. Entendemos que o equipamento ali abrigaria um desenvolvimento urbano daquela região, além de já ser servido pela linha do metrô, está localizado próximo ao aeroporto", completou.
Turismo de avistamento de baleias
Ainda que a Bahia tenha a sua principal força no turismo durante o verão, o governo do Estado tem adotado medidas para atrair mais visitantes durante o período de baixa estação.
Segundo Maurício Bacelar, o governo do estado tem feito investimentos para diversificar a oferta. O titular da pasta afirmou que a gestão tem investido em novas experiências e novos produtos.
Leia Também:
"Um exemplo é o turismo de avistamento de baleias. O litoral da Bahia é o litoral do Brasil que mais baleias de arte tem. Nessa temporada, que vai de julho a novembro, a nossa expectativa é que mais de 32 mil baleias estejam no litoral", comentou.
"Esse potencial do estado foi trabalhado, estruturado pelo governo. E hoje nós já vendemos essa experiência, desde o município de Jandaíra, na divisa com o estado de Sergipe, até o município de Mucuri, na divisa com o estado do Espírito Santo. Esse trabalho que nós temos desenvolvido proporciona que a gente tenha atividade turística durante os 12 meses do ano", acrescentou Maurício Bacelar.