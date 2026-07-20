Centro de Convenções da Bahia é vendido em leilão após 10 anos fechado

O antigo Centro de Convenções da Bahia, localizado no bairro Jardim Armação, em Salvador, ganhou um novo proprietário após 10 anos fechado.

Após uma primeira tentativa sem interessados, o imóvel foi arrematado nesta segunda-feira, 20, pelo Consórcio Pilar Incorporação, formado pelo Grupo Enseada e pelo Grupo André Guimarães, em leilão promovido pelo Governo do Estado.

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O lance vencedor foi de aproximadamente R$ 138,4 milhões, valor próximo ao mínimo estipulado no edital pela Caixa Econômica Federal. A quantia arrecadada será destinada ao Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Funprev), conforme prevê a legislação estadual que autorizou a venda do terreno.

Consórcio também ficará responsável pela desmontagem da estrutura

Além da aquisição da área, o Consórcio Pilar assumirá a responsabilidade pela remoção da estrutura remanescente do antigo Centro de Convenções. O edital prevê prazo de até oito meses para a conclusão do serviço, que poderá ter parte dos custos abatida no valor do lance vencedor.

Segundo estimativa do Governo da Bahia, a desmontagem do imóvel deve custar cerca de R$ 54 milhões. O terreno leiloado possui aproximadamente 116 mil metros quadrados, área já descontada da Área de Preservação Permanente (APP).

Governo reduz valor após fracasso do primeiro leilão

Esta é a segunda vez que o Estado tenta vender o terreno. Em março deste ano, o imóvel foi colocado à venda por R$ 141,3 milhões, mas não recebeu nenhuma proposta.

Para aumentar o interesse dos investidores, o novo edital trouxe algumas mudanças. Além da redução do valor mínimo, a área disponível para venda passou a considerar 116,7 mil metros quadrados, excluindo a Área de Preservação Permanente (APP). Outra alteração foi a ampliação do prazo para demolição da estrutura e limpeza do terreno, que passou de oito para 16 meses.

Espaço está fechado há quase dez anos



O antigo Centro de Convenções está desativado desde setembro de 2016, quando parte da estrutura desabou e deixou três pessoas feridas. O acidente foi atribuído ao desgaste da construção e à falta de manutenção.

A venda do imóvel foi autorizada pela Lei Estadual nº 14.386/2021 e só avançou após o Estado resolver entraves judiciais envolvendo o terreno, incluindo processos trabalhistas da extinta Bahiatursa e um acordo sobre a propriedade da área com o município de Salvador.

O que poderá ser feito no terreno?

Quem adquirir o imóvel será responsável pelo desmonte completo da estrutura existente antes de iniciar qualquer novo empreendimento. O edital permite que a área receba projetos comerciais ou residenciais, desde que sejam respeitadas as restrições ambientais previstas para a Área de Preservação Permanente.

O valor arrecadado com a venda será destinado ao Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Funprev).