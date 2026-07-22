Oposição oficializa candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia

O grupo de oposição na Bahia oficializou a candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) ao Governo do Estado. A oficialização ocorreu em convenção realizada nesta quarta-feira, 22, no Centro de Convenções de Salvador, e reuniu lideranças do bloco oposicionista.

Reunindo os integrantes da chapa majoritária, pré-candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa (Alba), e lideranças do interior baiano, como prefeitos das principais cidades, Neto afirmou que está “mais pronto” para ser governador em comparação com a eleição de 2022 e destacou a montagem de sua chapa majoritária.

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“Eu não estou sozinho, estou ao lado de todas essas pessoas que têm peso político, história política, credibilidade política e força junto ao cidadão. É exatamente ao lado deles, dos prefeitos, dos ex-prefeitos, dos vereadores, e principalmente ao lado de cada cidadão que nós vamos construir essa vitória”, disse ACM Neto em coletiva de imprensa.

O PSDB, partido do presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, e que detém maioria da Casa, compareceu em peso, afastando especulações de que era dúvida no evento. A expectativa, segundo apurou A Tarde, é de que os tucanos consigam eleger três deputados federais e quatro estaduais. A legenda emplacou a primeira suplência do candidato a senador João Roma, Suzana Ramos, ex-prefeita de Juazeiro e única mulher na chapa majoritária para as eleições de outubro”.

Foto: Divulgação

A chapa majoritária

ACM Neto terá Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Jequié como vice. As duas vagas para o Senado serão ocupadas por Angelo Coronel (Republicanos), candidato à reeleição, e João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro (PL).

O slogan

Neto explicou que a escolha pelo slogan “Mudança e Segurança” se deu com sua participação direta e significa que uma possível vitória nas urnas significa a passagem do Governo do Estado para uma pessoa “com experiência”.

ACM Neto durante convenção nesta quarta - Foto: Divulgação

“Essa mudança não é para algo desconhecido, algo incerto. Essa mudança é para alguém que tem experiência de ter governado Salvador por oito anos, ter saído com mais de 80% de aprovação. Já mostramos que sabemos montar equipe, executar projetos, solucionar situações complexas. A segurança é também uma palavra de tranquilidade ao cidadão de que o Estado precisa da experiência política e de gestão”, destacou Neto.

Suplência

A novidade ficou por conta do anúncio dos suplentes de João Roma (PL). Na cerimônia, foi oficializada a indicação da ex-prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos, e a segunda suplência ficou com Rodrigo Hagge, ex-prefeito de Itapetinga. Ambos são filiados ao PSDB.

Questionado pelo portal A TARDE sobre uma possível consulta pelo ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, para ocupar o cargo, Roma confirmou que houve conversas, mas elas não avançaram. Além disso, o candidato a senador esclareceu a escolha pelos ex-prefeitos do PSDB para a sua suplência.

João Roma explicou escolha pela suplência - Foto: Divulgação

“Conversamos, ele [Cedraz] inclusive se filiou ao partido. Ele tem se dedicado ao partido em Brasília na construção de programa de governo para Flávio, mas ele de fato, ele tem outros projetos que já estão enraizados e estabelecidos em Brasília. [...] O PSDB não estava representado nem na chapa de governo, nem nos senadores, então é também uma forma de fazer uma homenagem ao PSDB, que também integra esse movimento majoritário”, explicou Roma.

Municipalismo

Durante a convenção, o senador Angelo Coronel destacou sua atuação como municipalista na Casa Alta de Brasília. Sendo um dos fotos da campanha de Neto deste ano, o congressista também afirmou que sua atuação no Senado deve resultar em frutos para a campanha do ex-prefeito de Salvador, podendo ser ampliado para o apoio de vereadores de diversos municípios.

Angelo Coronel destacou força dos prefeitos - Foto: Divulgação

"Eu sou um senador municipalista e a gente sabe que os prefeitos têm muitas demandas. Tudo é uma mão na outra. Se você ajuda o prefeito e ele resolve os problemas da administração, ele é grato. Eu fui prefeito e a gente sempre gosta de tratar a gratidão com gratidão. Tem prefeito que não vem diretamente para a eleição de Neto, mas já liberou vereadores e secretários”, declarou Coronel.