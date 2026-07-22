TIME COMPLETO
João Roma escolhe ex-prefeitos para suplência ao Senado
Chapa da oposição está completa para a disputa eleitoral de outubro
O pré-candidato ao Senado, João Roma (PL), anunciou os nomes dos seus suplentes na corrida eleitoral. O comunicado aconteceu na tarde desta quarta-feira, 22, durante a convenção do União Brasil que oficializou ACM Neto como candidato ao Governo da Bahia.
Para a primeira suplência a indicada foi a ex-prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos, e a segunda suplência ficou com Rodrigo Hagge, ex-prefeito de Itapetinga. Ambos são filiados ao PSDB.
Os nomes dos tucanos ocupam as últimas vagas que faltavam ser preenchidas na chapa da oposição, que vem com os seguintes nomes para a disputa:
- ACM Neto (União Brasil) - governador
- Zé Cocá (PP) - vice
- Angelo Coronel (Republicanos) - senador
- João Roma (PL) - senador
Leia Também:
Suplência de Coronel
Na segunda-feira, 20, o senador e pré-candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), oficializou o ex-deputado federal Marcelo Guimarães Filho (Podemos) como seu primeiro suplente na chapa deste ano. A vereadora de Serrinha e presidente da União dos Vereadores da Bahia (UVB), Edylene Ferreira (Republicanos) ocupará a segunda suplência.