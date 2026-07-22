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João Roma escolhe ex-prefeitos para suplência ao Senado

Chapa da oposição está completa para a disputa eleitoral de outubro

Leo Almeida e Anderson Ramos
Por Leo Almeida e Anderson Ramos
| Atualizada em
Pré-candidato ao Senado, João Roma (PL)
Pré-candidato ao Senado, João Roma (PL) - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O pré-candidato ao Senado, João Roma (PL), anunciou os nomes dos seus suplentes na corrida eleitoral. O comunicado aconteceu na tarde desta quarta-feira, 22, durante a convenção do União Brasil que oficializou ACM Neto como candidato ao Governo da Bahia.

Para a primeira suplência a indicada foi a ex-prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos, e a segunda suplência ficou com Rodrigo Hagge, ex-prefeito de Itapetinga. Ambos são filiados ao PSDB.

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Os nomes dos tucanos ocupam as últimas vagas que faltavam ser preenchidas na chapa da oposição, que vem com os seguintes nomes para a disputa:

  • ACM Neto (União Brasil) - governador
  • Zé Cocá (PP) - vice
  • Angelo Coronel (Republicanos) - senador
  • João Roma (PL) - senador

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Suplência de Coronel

Na segunda-feira, 20, o senador e pré-candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), oficializou o ex-deputado federal Marcelo Guimarães Filho (Podemos) como seu primeiro suplente na chapa deste ano. A vereadora de Serrinha e presidente da União dos Vereadores da Bahia (UVB), Edylene Ferreira (Republicanos) ocupará a segunda suplência.

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João Roma rodrigo hagge suplência Suzana Ramos

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