Oposição da Bahia dá largada para campanha em convenção nesta quarta

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O pré-candidato da oposição, ACM Neto (União Brasil), vai oficializar a candidatura ao Governo da Bahia nesta quarta-feira, 22, em uma convenção partidária que será sediada no Centro de Convenções de Salvador. O evento, com início previsto para 14h44, reunirá nomes importantes das siglas que integram a aliança.

Vale lembrar que esta é a segunda tentativa do ex-prefeito da capital baiana ao cargo. Em 2022, ele obteve mais de 4 milhões de votos, mas acabou derrotado pelo atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), no segundo turno.

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Na ocasião, o ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), também será apresentado como integrante da chapa, para concorrer ao cargo de vice-governador. Haverá ainda a homologação das candidaturas de Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL) para o Senado.

Convenções começaram segunda e são obrigatórias

As convenções, iniciadas na última segunda-feira, 20, em todo o Brasil, são obrigatórias para os candidatos que vão disputar as eleições em outubro.

A legislação eleitoral prevê que os encontros devem ocorrer até o dia 5 de agosto. Passado esse período, as siglas terão até 15 de agosto para formalizar os pedidos de registro junto à Justiça Eleitoral.

Na Bahia, além de ACM Neto, outros candidatos já confirmaram as datas: