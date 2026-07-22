DETERMINAÇÃO
Justiça manda derrubar montagem que associa Lula a oposição da Bahia
Tiago Dias, ex-prefeito de Jacobina, é apontado como responsável pela publicação
A Justiça Eleitoral determinou que a empresa Meta remova do Facebook e do Instagram uma montagem que simulava uma falsa aliança política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro e presidente do PL na Bahia, João Roma, e o candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil).
A liminar foi concedida pelo juiz Mhércio Cerqueira Monteiro, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em ação movida pela Federação Brasil da Esperança — composta por PT, PCdoB e PV — contra Tiago Manoel Dias Ferreira, ex-prefeito de Jacobina, apontado como responsável pela publicação.
Na decisão, o magistrado ordenou a suspensão imediata de eventual monetização do conteúdo e fixou multa diária para o caso de descumprimento.
Leia Também:
O juiz enfatizou que a peça violou as regras de transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao utilizar manipulação de imagem para forjar apoios políticos inexistentes.
No entendimento da Corte, a liberdade de expressão não se estende à divulgação de conteúdos que possam induzir o eleitor ao erro ou comprometer a imagem de pré-candidatos no debate democrático.
Além do bloqueio do material, a Meta foi obrigada a fornecer à Justiça os dados cadastrais do autor do perfil, incluindo CPF, endereço e e-mail.
Com a identificação, o caso vai ser formalmente encaminhado para apuração do Ministério Público Eleitoral.
Lula na Bahia
Jerônimo, confirmou nesta quarta-feira, 22, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai estar em Salvador no próximo dia 1º de agosto. Lula vai participar da convenção partidária que oficializa a candidatura do gestor baiano à reeleição nas eleições de outubro.
O ato político vai serrealizado a partir das 10h, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Segundo Jerônimo, a presença do presidente reforça a unidade da base aliada.
"Ontem à tarde, recebi a ligação do presidente Lula e está confirmada a presença dele na convenção", afirmou o governador em entrevista a uma rádio local.
Além de chancelar o nome de Jerônimo para a disputa pelo Palácio de Ondina, o evento oficializará as candidaturas ao Senado do senador Jaques Wagner (PT), que tenta a reeleição, e do ex-ministro Rui Costa (PT).
Sexta agenda no estado em 2026
A visita de agosto vai ser a sexta de Lula à Bahia somente este ano:
- Janeiro: Encontro Nacional do MST.
- Fevereiro: Carnaval de Salvador.
- Abril: Anúncio de investimentos em mobilidade na capital.
- Maio: Entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari e agenda industrial.
- Julho: Assinatura para início das obras da Ponte Salvador-Itaparica, inauguração do Hospital de Alagoinhas pelo Novo PAC e reabertura do Teatro Castro Alves (TCA).
Suplência ao Senado
Jerônimo também comentou a indicação do jurista e professor Edvaldo Brito (PSD) para a primeira suplência de Jaques Wagner na chapa ao Senado. O governador destacou a relação de confiança e a trajetória política de Brito.
"É uma construção baseada em respeito e confiança de muito tempo", declarou.