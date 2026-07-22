Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DETERMINAÇÃO

Justiça manda derrubar montagem que associa Lula a oposição da Bahia

Tiago Dias, ex-prefeito de Jacobina, é apontado como responsável pela publicação

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Magistrado ordenou a suspensão imediata de eventual monetização do conteúdo
Magistrado ordenou a suspensão imediata de eventual monetização do conteúdo - Foto: Reprodução

A Justiça Eleitoral determinou que a empresa Meta remova do Facebook e do Instagram uma montagem que simulava uma falsa aliança política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro e presidente do PL na Bahia, João Roma, e o candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil).

A liminar foi concedida pelo juiz Mhércio Cerqueira Monteiro, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em ação movida pela Federação Brasil da Esperança — composta por PT, PCdoB e PV — contra Tiago Manoel Dias Ferreira, ex-prefeito de Jacobina, apontado como responsável pela publicação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão, o magistrado ordenou a suspensão imediata de eventual monetização do conteúdo e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

Leia Também:

NEPOTISMO

Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos imagem

VIOLAÇÃO

Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza imagem

TRANSPARÊNCIA

TCM encerra fase de defesa e pressiona prefeito de Entre Rios
TCM encerra fase de defesa e pressiona prefeito de Entre Rios imagem

O juiz enfatizou que a peça violou as regras de transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao utilizar manipulação de imagem para forjar apoios políticos inexistentes.

No entendimento da Corte, a liberdade de expressão não se estende à divulgação de conteúdos que possam induzir o eleitor ao erro ou comprometer a imagem de pré-candidatos no debate democrático.

Além do bloqueio do material, a Meta foi obrigada a fornecer à Justiça os dados cadastrais do autor do perfil, incluindo CPF, endereço e e-mail.

Com a identificação, o caso vai ser formalmente encaminhado para apuração do Ministério Público Eleitoral.

Lula na Bahia

Jerônimo, confirmou nesta quarta-feira, 22, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai estar em Salvador no próximo dia 1º de agosto. Lula vai participar da convenção partidária que oficializa a candidatura do gestor baiano à reeleição nas eleições de outubro.

O ato político vai serrealizado a partir das 10h, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Segundo Jerônimo, a presença do presidente reforça a unidade da base aliada.

"Ontem à tarde, recebi a ligação do presidente Lula e está confirmada a presença dele na convenção", afirmou o governador em entrevista a uma rádio local.

Além de chancelar o nome de Jerônimo para a disputa pelo Palácio de Ondina, o evento oficializará as candidaturas ao Senado do senador Jaques Wagner (PT), que tenta a reeleição, e do ex-ministro Rui Costa (PT).

Sexta agenda no estado em 2026

A visita de agosto vai ser a sexta de Lula à Bahia somente este ano:

  • Janeiro: Encontro Nacional do MST.
  • Fevereiro: Carnaval de Salvador.
  • Abril: Anúncio de investimentos em mobilidade na capital.
  • Maio: Entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari e agenda industrial.
  • Julho: Assinatura para início das obras da Ponte Salvador-Itaparica, inauguração do Hospital de Alagoinhas pelo Novo PAC e reabertura do Teatro Castro Alves (TCA).

Suplência ao Senado

Jerônimo também comentou a indicação do jurista e professor Edvaldo Brito (PSD) para a primeira suplência de Jaques Wagner na chapa ao Senado. O governador destacou a relação de confiança e a trajetória política de Brito.

"É uma construção baseada em respeito e confiança de muito tempo", declarou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Justiça Eleitoral Lula manipulação de imagem tribunal regional eleitoral

Relacionadas

Mais lidas