Justiça manda derrubar montagem que associa Lula a oposição da Bahia

Siga o A TARDE no Google

A Justiça Eleitoral determinou que a empresa Meta remova do Facebook e do Instagram uma montagem que simulava uma falsa aliança política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro e presidente do PL na Bahia, João Roma, e o candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil).

A liminar foi concedida pelo juiz Mhércio Cerqueira Monteiro, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em ação movida pela Federação Brasil da Esperança — composta por PT, PCdoB e PV — contra Tiago Manoel Dias Ferreira, ex-prefeito de Jacobina, apontado como responsável pela publicação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão, o magistrado ordenou a suspensão imediata de eventual monetização do conteúdo e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

O juiz enfatizou que a peça violou as regras de transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao utilizar manipulação de imagem para forjar apoios políticos inexistentes.

No entendimento da Corte, a liberdade de expressão não se estende à divulgação de conteúdos que possam induzir o eleitor ao erro ou comprometer a imagem de pré-candidatos no debate democrático.

Além do bloqueio do material, a Meta foi obrigada a fornecer à Justiça os dados cadastrais do autor do perfil, incluindo CPF, endereço e e-mail.

Com a identificação, o caso vai ser formalmente encaminhado para apuração do Ministério Público Eleitoral.

Lula na Bahia

Jerônimo, confirmou nesta quarta-feira, 22, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai estar em Salvador no próximo dia 1º de agosto. Lula vai participar da convenção partidária que oficializa a candidatura do gestor baiano à reeleição nas eleições de outubro.

O ato político vai serrealizado a partir das 10h, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Segundo Jerônimo, a presença do presidente reforça a unidade da base aliada.

"Ontem à tarde, recebi a ligação do presidente Lula e está confirmada a presença dele na convenção", afirmou o governador em entrevista a uma rádio local.

Além de chancelar o nome de Jerônimo para a disputa pelo Palácio de Ondina, o evento oficializará as candidaturas ao Senado do senador Jaques Wagner (PT), que tenta a reeleição, e do ex-ministro Rui Costa (PT).

Sexta agenda no estado em 2026

A visita de agosto vai ser a sexta de Lula à Bahia somente este ano:

Janeiro: Encontro Nacional do MST.

Encontro Nacional do MST. Fevereiro: Carnaval de Salvador.

Carnaval de Salvador. Abril: Anúncio de investimentos em mobilidade na capital.

Anúncio de investimentos em mobilidade na capital. Maio: Entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari e agenda industrial.

Entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari e agenda industrial. Julho: Assinatura para início das obras da Ponte Salvador-Itaparica,

Suplência ao Senado

Jerônimo também comentou a indicação do jurista e professor Edvaldo Brito (PSD) para a primeira suplência de Jaques Wagner na chapa ao Senado. O governador destacou a relação de confiança e a trajetória política de Brito.

"É uma construção baseada em respeito e confiança de muito tempo", declarou.